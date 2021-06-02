Из Таджикистана в РК дополнительно поступит более 300 млн кубометров воды

ДУШАНБЕ. 1 ИЮНЯ - В текущем году в бассейне реки Сырдарья сложилась сложная водохозяйственная обстановка, связанная с маловодьем. В связи с этим министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в Душанбе провел встречу с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джума, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с таджикской стороной достигнута договоренность о дополнительных сбросах 315 миллионах кубических метров воды из водохранилища "Бахри Точик" с июня по август, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.

Этот объем позволит снизить дефицит поливной воды в вегетационном периоде в Туркестанской и Кызылординской областях.

Учитывая сложную водохозяйственную обстановку в бассейне реки Сырдарья для нужд Туркестанской и Кызылординской областей, таджикская сторона, помимо объемов воды, сбрасываемых Кыргызской Республикой из Токтогульского водохранилища, согласилась с июня по август поставлять дополнительно из водохранилища "Бахри Точик" 315 миллионов кубометров воды. Казахстан же, в свою очередь, окажет Таджикистану материально-техническую поддержку в случае возникновения негативных последствий дополнительной сработки водохранилища "Бахри Точик", - отметил Магзум Мирзагалиев.

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