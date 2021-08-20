Фото: Управление зеленой экономики Алматы

АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В Алматы осенью планируют посадить 300 тысяч деревьев, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире передачи Akimat LIVE, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Аким города рассказал, что старт посадок намечен на конец сентября. И пройдут они в несколько этапов. Будут сделаны массовые посадки вдоль жилых массивов, в основном в Наурызбайском и Алатауском районах, вокруг таких ЖК, как "Алгабас", "Шугыла" и др.

Кроме того, планируются посадки вдоль магистральных улиц - проспектов Рыскулова, Абая, Аль-Фараби, улицы Тимирязева. По тротуарам, по разделительной полосе. На участках, где нет деревьев, и на территориях, где завершены работы по пробивке магистральных улиц - проспекта Абая, улицы Алатау.

С жителями города будет проведена традиционная акция "Зеленый двор" по озеленению придомовых территорий. Всего планируется высадить 300 тыс. деревьев. К слову, весной было высажено 64,5 тыс. деревьев.

В этом году ввиду низкой приживаемости и высокой заболеваемости город отказывается от лип и катальп, туй. Предпочтение отдается районированным деревьям, в том числе привычному тополю казахстанскому, без пуха, и вязу, более известному, как карагач.

Отвечая на вопросы горожан, аким сообщил о том, что в сосновом бору в рамках акции "Жасыл Алматы" высажено 5,5 тыс. деревьев сосны. Инициативной группой ЭКО фонда "Табигат" на территории сквера высажено 350 сосен и 500 яблонь.

Для ухода за насаждениями подготовлена скважина и проложена поливочная система. 80% деревьев поливаются благодаря автоматической системе.

В рамках акции "Жасыл Алматы" в сквере Сосновый, вдоль кладбища "Западное", вдоль улицы Б. Момышулы посажено более 176 тыс. саженцев деревьев.

Напротив Соснового бора высажена березовая роща, где насчитывается 2,5 тыс. деревьев. По согласованию с археологами высажено около 2 тыс. деревьев вокруг Сакского кургана. В микрорайонах Боралдай, Зердели строятся новые парки.









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