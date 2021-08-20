Фото: Управление зеленой экономики Алматы
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В Алматы осенью планируют посадить 300 тысяч деревьев, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире передачи Akimat LIVE, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аким города рассказал, что старт посадок намечен на конец сентября. И пройдут они в несколько этапов. Будут сделаны массовые посадки вдоль жилых массивов, в основном в Наурызбайском и Алатауском районах, вокруг таких ЖК, как "Алгабас", "Шугыла" и др.
Кроме того, планируются посадки вдоль магистральных улиц - проспектов Рыскулова, Абая, Аль-Фараби, улицы Тимирязева. По тротуарам, по разделительной полосе. На участках, где нет деревьев, и на территориях, где завершены работы по пробивке магистральных улиц - проспекта Абая, улицы Алатау.
С жителями города будет проведена традиционная акция "Зеленый двор" по озеленению придомовых территорий. Всего планируется высадить 300 тыс. деревьев. К слову, весной было высажено 64,5 тыс. деревьев.
В этом году ввиду низкой приживаемости и высокой заболеваемости город отказывается от лип и катальп, туй. Предпочтение отдается районированным деревьям, в том числе привычному тополю казахстанскому, без пуха, и вязу, более известному, как карагач.
Отвечая на вопросы горожан, аким сообщил о том, что в сосновом бору в рамках акции "Жасыл Алматы" высажено 5,5 тыс. деревьев сосны. Инициативной группой ЭКО фонда "Табигат" на территории сквера высажено 350 сосен и 500 яблонь.
Для ухода за насаждениями подготовлена скважина и проложена поливочная система. 80% деревьев поливаются благодаря автоматической системе.
В рамках акции "Жасыл Алматы" в сквере Сосновый, вдоль кладбища "Западное", вдоль улицы Б. Момышулы посажено более 176 тыс. саженцев деревьев.
Напротив Соснового бора высажена березовая роща, где насчитывается 2,5 тыс. деревьев. По согласованию с археологами высажено около 2 тыс. деревьев вокруг Сакского кургана. В микрорайонах Боралдай, Зердели строятся новые парки.
Как сообщалось ранее, в Алматы из-за жары погибают саженцы. В управлении зеленой экономики в ответ на жалобы горожан в связи с погибающими деревьями вдоль русла реки Улкен Алматы сообщили, что деревья поливаются два раза в неделю и пообещали, что "работа в данном направлении будет усилена".
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