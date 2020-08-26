Ожидается опасное понижение уровня Каспийского моря

Атырау. 25 августа. Kazakhstan Today - В РГП "Казгидромет" предупредили об ожидающемся опасном понижении уровня Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.

В период с 24 по 29 августа в районе метеостанции Пешной ожидается опасная сгонная ситуация, понижение уровня моря до отметки минус 29,15 БС (Балтийская система высот). Это может стать причиной возникновения проблем для судоходства.

Ранее синоптики предупредили жителей семи областей о надвигающемся шторме. Чуть позже аналогичное предупреждение получили жители Алматинской области.

24 августа очевидцы сняли на фото вихревые воронки над Каспийским морем.

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