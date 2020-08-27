Экологическое общество судится с комитетом лесного хозяйства и животного мира

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Весной этого года ТОО "Култау и Ко" (ныне "Туранга груп") выиграло тендер на долгосрочную аренду участков в Иле-Алатауском нацпарке и теперь реализует там проект по развитию экотуризма, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета " Время ", в рамках этого проекта в начале лета "Туранга груп" начала строительство визит-центра в ущелье Аюсай, который, как утверждал директор компании Александр Гужвин, представляет собой легкую сборную конструкцию и предполагает минимальное вмешательство в природу. Однако на деле все оказалось иначе.

Для подготовки участка на месте работала тяжелая техника, которая сняла растительный покров и верхний слой почвы на нескольких сотках земли, чтобы можно было установить винтовые сваи, на которых будет держаться здание. Кроме того, как стало известно экологам, проект предусматривает забор воды и слив канализации в реку Аюсай, хоть и после очистки. Кстати, сам Александр Гужавин этого не скрывает: он говорил о системе коммуникаций еще во время майской встречи с вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым.

В связи с этим экологическое общество "Зеленое спасение" обратилось в комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов с просьбой предоставить полную и достоверную экологическую информацию о строительстве в ущелье Аюсай, а также копии всех документов. Кроме того, "Зеленое спасение" потребовало остановить строительные работы и проверить наличие у застройщика необходимых документов, а в случае отсутствия привлечь его к административной ответственности.

Месяц спустя "Зеленое спасение" получило ответ комитета лесного хозяйства и животного мира, в котором, по словам председателя экологического общества Сергея Куратова, были лишь пространные рассуждения о временном характере возводимых строений, о конфиденциальности договора между администрацией парка и застройщиком, об отсутствии необходимости в проведении экспертизы проекта и т.д. В письме также было сказано, что у нацпарка нет оснований для приостановления работ на участке. Запрашиваемые документы экологам не предоставили, более того - они даже не были упомянуты в письме.

Комитет ссылается на конфиденциальность договора между администрацией нацпарка и "Туранга груп". Однако ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и заключение государственной экологической экспертизы не являются частью договора. Поэтому мы считаем, что ответ некорректный", - говорит Сергей Куратов.

Не добившись результата, "Зеленое спасение" обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Нур-Султана. В своем заявлении экологи просят суд признать непредоставление комитетом лесного хозяйства и животного мира полной и достоверной экологической информации незаконным действием и обязать ответчика предоставить ее, а также копии запрашиваемых документов. Кроме того, истец просит вынести частное определение в отношении главы комитета в связи с нарушениями закона.

17 и 24 августа в СМЭС Нур-Султана в онлайн-режиме состоялась подготовка к судебному разбирательству, которое начнется 3 сентября. Как рассказал нам Сергей Куратов, в ходе подготовки представитель ответчика предоставил отзыв на заявление истца, в котором было сказано, что ОВОС в данном случае не нужна, так как это не предусмотрено законом об особо охраняемых природных территориях и правилами осуществления туристской и рекреационной деятельности. Кроме того, по закону об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК подобные проекты не подлежат обязательной экспертизе. Однако экологи с такой позицией категорически не согласны.

ОВОС нужна, потому что это предусмотрено статьей 36 Экологического кодекса. Она обязательна для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Ключевое слово - "любых", даже если воздействие позитивное. Плюс статья 5 Экологичес­кого кодекса предусматривает презумпцию экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения при принятии решений о ее осуществлении. И никакие отговорки о том, что в правилах туристской деятельности и в законе об особо охраняемых природных территориях не говорится о необходимости оценки воздействия на окружающую среду, не действуют, потому что Экологический кодекс стоит выше этих законов", - говорит глава "Зеленого спасения".

Сергей Куратов также рассказал, что представитель комитета лесного хозяйства и животного мира заявил, что никакого строительства нет, а ведется лишь подготовка к нему. А когда оно нач­нется, то все необходимые документы будут получены.

На это я сказал, что эту деятельность можно называть как угодно, но та же самая статья 36 гласит, что разработка и реализация проектов хозяйственной и иной деятельности, влияющей на окружающую среду, запрещаются без оценки воздействия на нее. Так что будьте любезны, положите ОВОС на стол, потому что на ее основании делается заключение о том, допустима ли данная хоздеятельность на этой территории или нет", - поясняет эколог.

Ранее сообщалось, что разрушенные бетонные сооружения на территории Иле-Алатауского национального парка уберут . На их месте появится остановка общественного транспорта.

7 августа Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о ликвидации крупнейшей в истории страны нарколаборатории. Она была расположена на территории Иле-Алатауского нацпарка.

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