Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя правления АО "Институт географии и водной безопасности" Ахметкала Медеу, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных направлениях деятельности и приоритетах дальнейшего развития научного учреждения, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, Ахметкал Медеу подробно рассказал президенту об исследованиях института в области водной безопасности, природных опасностей, экологии и картографии.

Глава государства отметил актуальность изучения вопросов водной безопасности с акцентом на поиск путей решения проблем, связанных с Аральским морем, реками Сырдарья и Урал, а также рядом других водных объектов.

12 ноября депутат сената парламента РК Ляззат Рысбекова предложила принять ряд мер по решению проблемы обмеления реки Урал.

18 ноября стало известно о планах министров экологии Казахстана и России обсудить проблемы Урала.

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