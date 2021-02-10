Состояние стабильное: В Минэкологии рассказали о льве, обнаруженном в Алматинской области

Талдыкорган. 9 февраля. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассматривает варианты размещения льва, содержавшегося в одном из крестьянских хозяйств в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел вблизи Алматы бродит лев . На место выехали инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира. Указанные факты подтвердились. Сейчас состояние "царя зверей" стабильное. Рассматривается место для его размещения. Если говорить о том, откуда здесь появился лев… В настоящее время сотрудники полиции начали расследование по данному факту. Мы будем держать вас в курсе событий", - сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, полицейские установили владельца льва - 28-летнего жителя Алматы = и зарегистрировали факт незаконного содержания крупного хищника. До решения вопроса о его будущем местонахождении, животное под сохранную расписку временно оставлено главе крестьянского хозяйства.





16 января акимат Алматы сообщил о скором закрытии контактного зоопарка в ТЦ "Almaty Mall". Ранее выяснилось, что в торговом центре с целью извлечения доходов детенышей диких животных содержали в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях. Неравнодушные жители города потребовали прекратить издевательство над львятами.

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