Состояние стабильное: В Минэкологии рассказали о льве, обнаруженном в Алматинской области

Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел вблизи Алматы бродит лев. На место выехали инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира. Указанные факты подтвердились. Сейчас состояние "царя зверей" стабильное. Рассматривается место для его размещения. Если говорить о том, откуда здесь появился лев… В настоящее время сотрудники полиции начали расследование по данному факту. Мы будем держать вас в курсе событий", - сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева на своей странице в Фейсбуке.
Напомним, полицейские установили владельца льва - 28-летнего жителя Алматы = и зарегистрировали факт незаконного содержания крупного хищника. До решения вопроса о его будущем местонахождении, животное под сохранную расписку временно оставлено главе крестьянского хозяйства.
16 января акимат Алматы сообщил о скором закрытии контактного зоопарка в ТЦ "Almaty Mall". Ранее выяснилось, что в торговом центре с целью извлечения доходов детенышей диких животных содержали в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях. Неравнодушные жители города потребовали прекратить издевательство над львятами.
20 января в Шымкенте на видео засняли львенка в гостинице. Прошедшим летом жители села Акшукур Мангистауской области обнаружили разгуливающего по улицам львенка. Как выяснилось, лев сбежал из частного дома, а бывший владелец от него отказался. Принять львенка согласился Алматинский зоопарк. Также прошлым летом африканского львенка конфисковали у жителя Павлодара.
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