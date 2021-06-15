Чарын поменял статус на смертельно опасный туристический маршрут - экоактивисты

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Пересмотреть включение Чарынского каньона в список привлекательных туристических направлений просят экоактивисты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам экоактивистов, после сошедших селей отдыхать в нацпарке больше небезопасно. С заявлением общественники обратились к министру экологии, сообщает " Хабар 24 ".

Сейчас в стране идет разработка мастер-планов застройки в 4 крупных нацпарках Алматинской области. Уже определены инвесторы, на Чарыне - это Республиканское общественное объединение Qazaq Geography. Предполагается строительство современных визит-центров, экоотелей, глэмпингов, и этноаулов. Для этого привлекут 31,5 млрд тенге частных инвестиций. Ожидаемый поток туристов составит более 2 млн человек. В Министерстве экологии отмечают, что вся инфраструктура, которая предполагается к строительству на Чарыне, планируется не в каньоне, а на верхней его площадке.

ПредОВОС по развитию экотуризма на Чарыне вывешен 22 мая. После этого через неделю прошел сель. Погибли два человека, шестеро пострадали . 11 или 12 июня прошел еще один сель на Чарыне. Тем не менее в ПредОВОС по развитию экотуризма никакой правки нет. Там всего один раз употребляется слово "сель". Вы не собираетесь отложить или отменить общественные слушания, потому что Чарын полностью поменял свой статус на смертельно опасный туристический маршрут. На мой взгляд, этот проект вообще надо закрывать", - заявил экоактивист Вадим Борейко.

Ему ответил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

По Чарыну, если вы внимательно изучили, должны были увидеть, что вся инфраструктура, которая предполагается к строительству: визит-центр, глэмпинг, лавки продажи, этноаул - планируются не в каньоне, а на верхней площадке, где стоит автомобильная парковка. Это нужно учитывать", - ответил Магзум Мирзагалиев.

13 апреля Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщило о подведении результатов конкурсов на предоставление участков национальных парков "Алтын-Эмель", "Колсай-колдері" и "Чарын" в долгосрочное пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности.

2 июня депутат мажилиса парламента Артур Платонов на пленарном заседании палаты обратился к заместителю премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанову с запросом по обеспечению безопасности и связи в местах активного отдыха и на туристических маршрутах.

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