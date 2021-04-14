В развитие нацпарков Колсай-колдері, Алтын-Эмель и Чарын инвестируют 14,5 млрд тенге

Фото: Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщило о подведении результатов конкурсов на предоставление участков национальных парков "Алтын-Эмель", "Колсай-колдері" и "Чарын" в долгосрочное пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего для участия в конкурсах подано шесть заявок от потенциальных инвесторов. Проекты конкурсных документаций были размещены на официальных интернет-ресурсах указанных национальных парков, по каждому нацпарку проведены предварительные обсуждения с участниками конкурсов. В результате победителями проведенных конкурсов признаны: по Чарынскому государственному национальному природному парку - РОО "QazaqGeography" от лица консорциума в составе ТОО "Таунтон Плюс", "Колсай-колдері" - ТОО "Атырау-Рент", "Алтын-Эмель" - РОО "QazaqGeography" от лица консорциума в составе ТОО "Asemtal", - говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

В ведомстве напомнили, что для развития экологического туризма на территории государственных национальных природных парков разработаны и проведены презентации Концепций развития экологического туризма в нацпарках "Алтын-Эмель", "Колсай колдері" и "Чарын". В их обсуждении принимали участие члены Общественных советов, созданных при данных национальных парках для обеспечения прозрачности принимаемых решений.

В Концепции основное внимание уделено развитию туристских маршрутов и троп, размещению туристских объектов без осуществления капитального строительства, предусмотрено создание современных визит-центров, глэмпингов, кемпингов, казак-ауыл и мест для караванингов. Вместе с тем, проведены работы по корректировке генеральных планов национальных парков Алматинской группы в части развития инфраструктуры экотуризма в соответствии с принятыми Концепциями. При этом участки национальных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в долгосрочное пользование после проведения конкурсных процедур, в соответствии с Правилами осуществления туристской и рекреационной деятельности в национальных парках", - отметили в Минэкологии.

Таким образом, для реализации Концепции по трем нацпаркам привлечены инвестиции в размере 14,5 млрд тенге. В том числе по Чарынскому национальному парку - 4,5 млрд тенге, " Колсай-колдері " - 5 млрд тенге, " Алтын-Эмель " - 5 млрд тенге.

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