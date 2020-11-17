В Иле-Алатауском нацпарке внедряют систему сбора и вывоза мусора

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в государственном национальном природном парке (ГНПП) "Иле-Алатау" прошла встреча его Общественного совета. Среди обсуждаемых тем стали внедрение системы сбора и вывоза мусора, установка "Экосергеков", обустройство троп для туристов, в том числе до радоновых источников, а также обучение туристов культуре поведения на природе, передает Kazakhstan Today.

Так, по поручению Минэкологии Иле-Алатауский нацпарк подготовил 31 площадку для сбора мусора, а ТОО "Оператор "РОП" предоставило бесплатно ГНПП 235 контейнеров и две новые машины казахстанского производства для раздельного сбора (сухого и влажного мусора) и вывоза отходов. В следующем году такие же площадки для сбора мусора планируется организовать также в остальных нацпарках, в том числе близ Алматы - "Колсай колдерi", "Чарын" и "Алтын Эмель", - рассказали в пресс-службе МЭГПР РК.

Члены общественного совета также ознакомились с информацией о ближайших планах по пилотной установке 30 "Экосергеков" в нацпарке "Иле-Алатау". Проект будет реализован совместно с местным акиматом.

В планах - их установка также в районе Большого Алматинского озера, озера Иссык, в Тургене, ГНПП "Колсай колдерi" и других местах, то есть там, где по традиции наблюдается большое скопление туристов. Аппараты планируется разместить на имеющихся столбах или опорах освещения, существующих опорах сотовых станций, а также при въезде в нацпарки. "Сергек" будет устанавливаться на столбах высотой 6 метров, система включает в себя ветрогенератор, солнечную панель, 4 камеры, антенну для приема сигнала. Сигналы и видео, направляемые "Экосергеками", будут принимать в специальном Центре оперативного управления. Это позволит помочь инспекторам нацпарков в контроле за чистотой и порядком и оперативным предотвращением пожаров, случаев вандализма и оставления мусора, которые в последнее время участились вместе со значительным ростом числе посетителей. Также "Экосергеки" позволят контролировать вырубку деревьев, следить за прозрачностью деятельности экопостов, а также бороться с браконьерами, так как в нацпарках обитают и животные, занесённые в Красную книгу Казахстана", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что наказание за нарушение экологического законодательства в Казахстане будет ужесточено, соответствующие поправки внесены Министерством экологии в проект Экокодекса.

Природа требует к себе бережного отношения, и я, как лесовод, знаю, насколько это важно. "Экосергеки" позволят нам выявлять таких несознательных посетителей нацпарков с низким уровнем культуры и наказывать. Мы также параллельно ведем работу по экообучению туристов, привитию культуры поведения на природе, со следующего года активно будет вестись работа с волонтерами для контроля за чистотой и порядком в нацпарках", - отметил вице-министр экологии Ерлан Нысанбаев.

Как отметил общественный деятель Мурат Абенов, внедрение системы сбора и вывоза мусора в нацпарках очень важно, так как это позволит снизить нагрузку на экосистему в связи с ежегодным ростом числа туристов.

Также ранее поднимался вопрос обустройства троп в нацпарке, мы видим, что эти вопросы решены, дорожки с перилами проложены, что удобно для туристов. Также будут установлены "Экосергеки". За полгода уже столько хороших изменений. Я хочу, чтобы и дальше так было: общество предлагает, государство и бизнес делают. Такое партнерство выгодно всем: и людям, и природе, и развитию экотуризма в стране. У государства не всегда достаточно средств для таких масштабных проектов, и, когда есть такое взаимодействие, ему намного легче", - сказал Абенов.

Также координатор школы пребывания в дикой природе "Тамыр" и экоактивист Асель Исанова вместе с инструктором по альпинизму Александром Головановым рассказала о проводимой работе по обучению всех желающих правилам поведения в горах, на природе.

По ее словам, все больше молодых людей стремится посетить нацпарки, и такие лекции и совместные бесплатные турпоходы по выходным вместе с профессиональными тренерами на системной основе помогают предотвратить случаи травматизма и гибели туристов в горах, учат культуре отдыха.

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