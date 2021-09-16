На Малом Талдыколе проведут дноуглубительные работы

Фото: акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - На Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации акимата Нур-Султана, позволят не допустить высыхания водного объекта , передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Если на водно-болотном объекте Малый Талдыколь не будут проведены дноуглубительные работы, то объект на протяжении нескольких лет полностью высохнет, так как там проходит естественный процесс высыхания воды", - сообщили в пресс-службе акима Нур-Султана.

Ситуацию обсуждали сегодня на экологическом совете под руководством заместителя акима Нурлана Солтамбекова.

Солтамбеков поручил разработать проектно-сметную документацию по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, где протяженность водной глади будет простираться не менее чем на 20 гектаров.

Будут проведены дноуглубительные работы, которые позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас показатели содержания главных ионов, тяжелых металлов, биогенных веществ в водно-болотном объекте превышает норму в несколько раз.

Очистка Малого Талдыколя от вредных веществ в первую очередь благоприятно скажется на здоровье местных жителей. Прилегающая территория Малого Талдыколя, где постоянная глубина составляет менее 20 сантиметров и является опасным болотом, будет рекультивирована и благоустроена. Там будут построены социальные объекты: жилье, школы, медицинские центры. Работы по рекультивации Малого Талдыколя позволят создать полноценную набережную с созданием акватория: в дальнейшем планируется построить мост, который соединит два берега, запустить судоходство для горожан, также сохранить экоклимат с флорой и фауной", - пояснили в акимате.

В пресс-службе напомнили, что водно-болотистый объект Малый Талдыколь ранее был накопителем сточных вод и не имеет естественной связи с озером большой Талдыколь, не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк - у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт)", - информирует пресс-служба.

Жители столичного ЖК City Lake записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.

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