Казахстан вновь выступает за скорейшее утверждение реестра экологических проблем ШОС - Токаев

ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Казахстан вновь выступает за скорейшее утверждение реестра экологических проблем ШОС, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Переход мировой экономики на зеленые рельсы становится системообразующим фактором. Вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды находятся в центре внимания всех без исключения государств-членов нашей организации. Поэтому мы вновь выступаем за скорейшее утверждение реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения. Казахстан приветствует подписание Программы "Зеленого пояса ШОС" с целью широкого внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий", - сказал Токаев.

Президент РК для дальнейшего продвижения повестки устойчивого развития пригласил к сотрудничеству с Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов, действующим в столице Казахстана.

Нам не нужны "большие игры" в Евразии, нам нужен "большой рывок" с целью построения мирного, безопасного и устойчивого будущего для всех. Для этого у наших государств есть все условия - опыт, механизмы, инфраструктура, а главное - общее желание наращивать партнерство и идти навстречу друг другу. Наша общая цель - превратить пространство ШОС в стабильный, экономически развитый и процветающий макрорегион", - подытожил свою речь глава государства.

















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