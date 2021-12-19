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В нацпарке прокомментировали акт вандализма на озере Каинды

18.12.2021, 19:40 30181
В нацпарке прокомментировали акт вандализма на озере Каинды
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ДЕКАБРЯ - Администрация национального парка "Кольсайские озера" прокомментировала случай вандализма на своей территории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наш парк, так же, как и вы, невероятно возмущен произошедшим на нашем озере Каинды - варварским нападением (не побоимся этого слова) на наши реликтовые ели, памятник природы парка! Годами стояли они в своей первозданной красе и вот каким-то вандалам пришла в голову идея такого хулиганства!" - отметили в администрации.

 
В нацпарке сообщили, что ситуация в данный момент взята на контроль руководством и администрацией ГНПП.
 

Мы очень сожалеем, что упустили и проглядели этот неприятный момент хулиганства. Но, друзья, здесь мы снова видим остросоциальную проблему нашего общества - желание и реализованное намерение разрушения, вредительства и хамства среди некоторых его членов. Везде на территории Каинды имеются аншлаги, запрещающие выход на лед, предупреждающие надписи, озеро огорожено лентами - ведь лед горного озера может быть очень коварным! И все эти меры никак не останавливают отдельных несознательных граждан, стремящихся к сиюминутным селфи или же идущих на поводу своей прихоти запечатлеть "на века" имена на величественных деревьях", - сообщили в администрации национального парка. 

 
Сотрудники парка добавили, что нет возможности приставить к каждому посетителю "надсмотрщика".
 

Это физически невозможно, да и не нужно. Мы просто очень надеемся, что в скором времени наши соотечественники поймут: нельзя пилить сук, на котором сидишь и ответственность за природу, родину, экологию и так далее лежит прежде всего на нас самих и плохо мы делаем тоже лишь самим себе!" - сообщили в нацпарке.

 
Напомним: в Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды.

ЭОС: Преступление против человечности.

В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев.

10 декабря вице-премьер Роман Скляр отметил, что в соответствии с Типовыми правилами в случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производится в тридцатикратном размере.  

14 декабря Скляр отметил, что с целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов мажилиса парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов. 
 

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В Алматинской области вандалы исписали своими именами деревья на озере Каинды

18.12.2021, 15:11 44311
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О случившемся в своем instagram-аккаунте сообщили представители казахстанского Альпийского клуба.
 

Озеро Каинды, которое находится в 6 часах езды от Алматы, славится своей красотой и нетронутой природой. В последнее время рекреационная нагрузка на озеро увеличилась. Этот ролик поверг в шок всех неравнодушных любителей природы! Проще, наверное, закрыть парк, чем потерять многовековые ели, которые на протяжении десятков лет стремятся ввысь из самого сердца озера. Именно этими елями и привлекает озеро всех туристов со всего мира. Неуважаемые Мадина, Фаина, Манара, Тима, Айсулу, Диана, есть другие способы вписать свои имена в историю!", - говорится в комментарии к видео в instagram-аккаунте казахстанского Альпийского клуба.

 
 
Напомним, 14 декабря заместитель премьер-министра РК Роман Скляр проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов. В частности, Скляр отметил, что с целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов мажилиса парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов. 
 

В Алматы строительная компания незаконно вырыла три карьера

15.12.2021, 14:13 112621
В Алматы строительная компания незаконно вырыла три карьера
Фото: Департамент экологии Алматы
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - В Алматы строительная компания незаконно вырыла три карьера недалеко от жилых домов. Сумма ущерба составила 1,9 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает tengrinews.kz, строительная компания ТОО Qazaq Stroy вблизи жилых домов недалеко от улицы Бирлик, в Абайских дачах Наурызбайского района Алматы вырыла три карьера площадью 4,6 гектара. 
 

Согласно данным постановления, товарищество использовало гравийно-песчаную смесь для уплотнения фундамента 128 пятиэтажных домов комплекса "Алма Сити", строящихся по госпрограмме "Нурлы жер"", - сообщает tengrinews.kz.

 
Сообщается, что, по оценкам департамента экологии Алматы, сумма ущерба экологии города составила свыше трех миллиардов тенге. Кроме того, экологи обвинили строительную компанию в уничтожении и повреждении природных ресурсов; незаконном и нерациональном использовании природных ресурсов; самовольных эмиссиях и сверхнормативных эмиссиях.
 
Сообщается, что "разбирательства проходили сначала в Специализированном межрайонном экономическом суде и в Алматинском городском суде, где было вынесено решение в пользу департамента экологии. Стройкомпания и НПП "Атамекен" обжаловали постановления в Верховном суде, но их ходатайство оставили без удовлетворения. В результате проверок выяснилось, что у ТОО отсутствовали разрешительные документы на добычу".
 
Теперь компания должна возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государству. Сумма ущерба составила 1,9 миллиарда тенге. 

 
 
Кроме того, в Алматы есть проблемы рекультивации карьеров. Целым улицам близ Алматы угрожает провал в огромные ямы, заваленные мусором.
 

В каких городах Казахстана зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха

13.12.2021, 16:46 187432
В каких городах Казахстана зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2020 год. Согласно документу, в 10 городах республики в 2020 году отмечался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным наблюдений РГП "Казгидромет" за 2020 год, к высокому уровню загрязнения (ИЗА - 7-13) относятся: города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.

К повышенному уровню загрязнения (ИЗА - 5-6) относятся: города Риддер, Семей, Сарань, Талдыкорган, поселок Глубокое.

Низким уровнем загрязнения (ИЗА - 0-4) характеризуются: города Актау, Туркестан, Тараз, Петропавловск, Уральск, Павлодар, Кокшетау, Степногорск, Атбасар, СКФМ "Боровое", Щучинско-Боровская курортная зона, Костанай, Рудный, Жанаозен, Аксай, Кызылорда, Кульсары, Каратау, Экибастуз, Алтай, Аксу, Шу, Жанатас, Кентау и поселки Акай, Кордай, Торетам, Карабалык, Бейнеу, Январцево.

Отмечается, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями, как диоксид серы, сероводород, взвешенные вещества, обусловлен: 1) загруженностью автодорог городским транспортом, многокомпонентностью выхлопов бензинового и дизельного топлива автотранспорта; 2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий, результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышленности является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязненности воздуха; 3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов.

Как пояснили в ведомстве, высокое загрязнение (ВЗ) означает содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) - содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 20-29 раз при 19 сохранении этого уровня более 2 суток; в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более; в 50 и более раз при разовом обнаружении.

По данным РГП "Казгидромет", в 2020 году были зафиксированы 337 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 2 - экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: в Нур-Султане - 1 случай ВЗ; в Актобе - 26 случаев ВЗ; в Атырау - 161 случай ВЗ и 2 случая ЭВЗ (по данным постов компании NCOC), в Усть-Каменогорске - 7 случаев ВЗ, в Караганде - 65 случаев ВЗ, в Балхаше - 9 случаев ВЗ, в Жезказгане - 3 случая ВЗ; в Темиртау - 7 случаев ВЗ; в Актау - 58 случаев ВЗ.

В 2018-2020 годы наибольшее количество случаев ВЗ зарегистрировано в городах Атырау, Караганде и Актау. В 2020 году количество случаев ВЗ в Атырау снизилось до 161, в Актау, Актобе и Караганде количество случаев ВЗ увеличилось по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в городе Атырау были зарегистрированы 2 случая ЭВЗ.

"Значительная часть населения Казахстана проживает в зоне непосредственного влияния вредных производственных факторов, основными из которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2020 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 2441 тыс. тонн и их уровень по сравнению с предыдущим годом снизился на 1,7%. Основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на территориях Павлодарской (723 тыс. тонн), Карагандинской (627,7 тыс. тонн), Атырауской (154 тыс. тонн), Актюбинской (135,1 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанской (127,2 тыс. тонн) областей. Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах", - говорится в докладе.

По данным Минэкологии, основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух РК, являются твердые вещества (пыль и зола), диоксид серы, окислы азота (в пересчете на NO2 ), окислы углерода, ЛОС, аммиак, сероводород.

По данным Бюро национальной статистики РК, в 2020 году в воздушный бассейн республики поступили такие специфические загрязняющие вещества, как свинец и его соединения в количестве 369,6 тонн, марганец и его соединения - 91,9 тонн, оксид меди - 424,9 тонн, кислота серная - 364 тонн, мышьяк - 27,3 тонн, хлор - 56,1 тонн, ртуть - 189 килограммов. Фактический выброс данных веществ не превышал объема установленных предельно допустимых выбросов (ПДВ).

По данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на контроле службы в 2020 году находились 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферный воздух. В ходе санитарно-эпидемиологического мониторинга состояния атмосферного воздуха за 2020 год установлено, что по сравнению с 2019 годом произошел рост на 0,8% числа объектов, имеющих установленные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ). Так, из 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферу, в 1657 или 96,6% (4 квартал 2019 года - 95,8%) объектах установлены СЗЗ нормативных размеров.

По данным территориальных департаментов Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, в 4-м квартале 2020 года обнаружены 103 ингредиента, содержащиеся в выбросах стационарных и передвижных источников загрязнения, в том числе I-II классов опасности - 37 (4 квартал 2019 года - 103/37). Основными загрязнителями атмосферного воздуха населенных мест являются: пыль, диоксид серы, сернистый ангидрид, свинец, формальдегид, окись углерода, фосфорный ангидрид, фтор, водород, аммиак, окислы азота, стирол, сажа, фенол, сероводород, озон, бензин, дизельное топливо, серная кислота, толуол, ксилол, ацетон, фосфин и углеводороды С1-С19. Наибольшее количество ингредиентов содержится в выбросах промышленных предприятий, расположенных на территории таких промышленно развитых регионов республики, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Жамбылская области, в городах Алматы и Нур-Султане и в выбросах автомобильного транспорта.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 2020 году на 0,37% ухудшились санитарно-химические показатели атмосферного воздуха. Нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом в 4-м квартале ухудшились показатели качества воздуха в Акмолинской области - с 3,23% до 4,14%, Алматинской - с 0,92% до 2,08%, Западно-Казахстанской - с 0,51% до 1,02% и Нур-Султане - с 4,94% до 6,67%.

Улучшилось состояние воздушной среды населенных мест Актюбинской области - с 1,08% до 0,36%, Атырауской - с 0,61% до 0,1%, Жамбылской - с 2,03% до 0,63%, Карагандинской - с 5,0% до 2,65%, Костанайской - с 3,37% до 0,58%, Северо-Казахстанской - с 0,60% до 0,29%, Туркестанской - с 1,86% до 1,31%, Алматы - с 25,65% до 12,35%, Шымкента - с 3,41% до 0,85%.

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Казахстанские ученые намерены с помощью ЭКО увеличить популяцию снежных барсов

13.12.2021, 14:55 194155
Казахстанские ученые намерены с помощью ЭКО увеличить популяцию снежных барсов
Фото: AP/Nati HARNIK
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Ученые Казахстана при поддержке ООН готовятся применить метод искусственного оплодотворения для увеличения популяции снежного барса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наши ученые имеют успешный опыт в применении ЭКО для увеличения популяции таких редких животных, как архары и сайгаки. Мы надеемся, что этот опыт сработает и для снежных барсов. Благодаря сотрудничеству с международными организациями, такими как ПРООН, ЮНЕП и WWF, мы сможем реализовать этот очень важный для сохранения нашего биоразнообразия проект", - сообщил в интервью службе новостей ООН директор Snow Leopard Foundation Арман Кашкинбеков

 
Отмечается, что инициатива с ЭКО в Казахстане - это лишь часть большого проекта, который должен стартовать в начале будущего года.
 
Как сообщил Кашкинбеков, ученые алматинского института зоологии совместно со специалистами Snow Leopard Foundation займутся анализом нынешнего состояния снежного барса в Казахстане, установлением точных координат его обитания, а также разработкой рекомендаций по развитию экотуризма и борьбе с браконьерством.

 
 

В акимате Алматы прокомментировали вырубку деревьев на Бутаковке

13.12.2021, 14:00 197476
В акимате Алматы прокомментировали вырубку деревьев на Бутаковке
Фото: ainews.kz
АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали вырубку яблоневых садов в Бутаковском ущелье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Через социальные сети поступила информация о вырубке деревьев на Бутаковке. Управлением был осуществлен выезд для проверки информации, в ходе выезда установлено, что гражданином Долматовым С.С. проводилась планировка участка и вырублено 5 деревьев. В связи с этим на нарушителя составлен административный протокол и взято гарантийное письмо о компенсации в двадцатикратном размере. Вместе с тем, по информации РГУ Иле-Алатауский ГНПП, в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений. Вместе с тем, по информации РГУ Иле- Алатауский ГНПП, в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений, зеленый фонд особо охраняемых природных территорий не регулируется указанными правилами. Там действует Лесной кодекс и правила рубки в лесном фонде", - говорится в сообщении. 

 
Напомним, ранее местные жители обратились к властям города с запросом, в котором написали о вопиющем случае передачи участков земли Иле-Алатауского Национального парка в частную собственность. В своем запросе они выразили обеспокоенность судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт. По их мнению, высока угроза схода селей и оползня. 
 

В нашем красивом, но многострадальном Иле-Алатауском национальном парке снова хотят что-то вырубать и строить. Вчера мне прислали письмо неравнодушных людей против среза части горы и стройки дороги в стороне Бутаковки. Деревья, чьи корни укрепляли склон, там уже вырубили. Сейчас срезают сам склон, это нарушит естественный ландшафт. Что приведёт к сходу оползней, и в худшем случае - к селю. Гора просто начнёт обваливаться. Отдельный и главный вопрос - каким образом земли национального парка (это особо охраняемая природная территория) попали к физическим лицам? Кто ее предоставил (продал?). Это большой вопрос к акимату", - пишет в Instagram экоактивист Глеб Пономарев. 

 
В своем посте он просит @tokayev_online взять этот вопрос на контроль. 
 

Зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами

10.12.2021, 14:17 313603
Зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами
Фото: koshkavetra.ru
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - Представители Ассоциации по защите животных в Казахстане считают, что проект закона "Об ответственном обращении с животными" не соответствует заявленной концепции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и не решит проблему жестокого обращения с питомцами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Волонтеры были включены в рабочую группу при разработке законопроекта "Об ответственном обращении с животными", однако, по их словам, замечания зоозащитников "не учитывались в стенах мажилиса". 
 

Работа шла по замечаниям депутатов в табличной форме в быстром темпе. 19 ноября 2021 мы обратились с письмом к президенту, где указали, что законопроект стал пестрить словом "умерщвление" (употребляется 20 раз по тексту небольшого закона) и перестаёт быть гуманным по отношению к безнадзорным животным", - написали волонтеры на странице Ассоциации по защите животных РК в Instagram. 

 
Они пояснили, что статьи 24 и 15 между собой не имеют ссылок и "читаются так, что намерением является все-таки уничтожение животных". 
 

Определение бродячих животных лишилось ссылки на гражданский кодекс, и сейчас читается как "животные, не имеющие владельца", при этом правовой режим (как и когда это определяется) не прописан", - отмечают волонтеры.

 
Также они подчеркнули, что глава о жестоком обращении "не увязана с наказанием в сопутствующем законе и существует просто для красоты". 
 

Определение жестокого обращения теперь содержит умысел... Это значит, что каждый живодер будет доказывать, что он неумышленно причинил вред животному: например, морил голодом, но смерти не желал", - считают активисты.

 
Они подытожили, что "в целом законопроект не соответствует концепции, которую презентовал Минэкологии по стерилизации и выпуску в среду обитания здоровых социальных животных".
 
Напомним, мажилис РК одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области живодер поджег собаку

В Алматы, собаку, жестоко избитую истязателем, передали в добрые руки
 
Также зверский случай живодерства произошел 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности. 

Всего с января по сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее.
 

В Алматы люди живут на краю гигантского карьера, заваленного мусором

10.12.2021, 13:13 316735
Фото: facebook/Polina Shimanskaya
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАЯБРЯ - В Алматы стоит проблема рекультивации карьеров. Целым улицам близ Алматы угрожает провал в огромные ямы, заваленные мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Журналист Полина Шиманска рассказала, что в Алматы есть целые улицы, которым угрожает провал в карьеры, оставшиеся после многолетней добычи щебня.
 

Их вокруг Алматы, оказывается, немало. Побывала ная самом ближайшем Акжарском, он в километре от акимата Наурызбайского района. Лет 40 там добывают щебенку, представляете, какие вырыты кратеры", - написала Шиманская в Facebook.

 
Она отметила, что отработавшие карьеры должны рекультивировать, но на деле их забрасывают мусором. 
 

Пыль идет страшная с карьера, вонь, машина за машиной приезжает с мусором все дни. Надо что- то делать с мусором городским, почему мы должны с ним соседствовать? Детей страшно выпускать, боимся, что провалятся", - возмущалась жительница улицы Карьерная Акбала Абдукаримова. 

 
Эта улица, со слов журналиста, идет прямо по кромке карьера, люди живут буквально на краю. 
 

Сильнейший дождь, снег вполне может свалить их дома в вонючую пропасть. Тут недавно уже провалился КамАЗ, благо водитель остался жив. Ходить там страшно, кружится голова, а люди так живут", - пишет Шиманская.

 
Она сообщила, что, со слов юриста МП "Карьер" Серикжана Ибадулаева, карьер подлежит рекультивации. 
 

Через 5-10 лет мы полностью должны заполнить его мусором и закрыть. Бытовой мусор сюда не привозят, но переработки нет, мы не можем следить за каждым мешком, все закапываем", - приводит журналист слова юриста.

 
Местные жители задаются вопросом "что будет дальше на этом месте?".
 

Это уже вопрос к экологам, хотя мне вообще непонятно, как допустили, что люди живут на краю карьеров. Не думаю, что на месте закопанных сотен тонн мусора можно вырастить парк, сквер, земля тут и без того не чернозем, а с такой начинкой станет как на Марсе", - заключила журналист.




Напомним, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев назвал Алматы одним из самых загрязненных городов в стране. По его словам, причинами загрязнения являются в том числе и стихийные свалки. 

В Алматы регулярно выявляются стихийные свалки мусора. Так, недавно две стихийные свалки были обнаружены в Алатауском районе города

Также две свалки были выявлены на территориях промышленных объектов города. Один из них расположен в Жетысуском районе города, другой в Ауэзовском районе. 

 

В Костанайской области произошла массовая гибель рыбы

08.12.2021, 19:42 387130
Фото: Минэкологии РК
КОСТАНАЙ. 8 ДЕКАБРЯ -6 декабря в Тобол-Торгайскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства поступила информация о заморе рыб на реке Желкуар Житикаринского района Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инспекцией организован выезд на место совместно с представителями Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", КГУ "Камыстинское учреждение лесного хозяйства", РГУ "Департамент экологии по Костанайской области", Житикаринского производственного учреждения КФ РГП "Казводхоз", работниками близлежащих рыбохозяйственных участков (ТОО "Выстрел") и ГУ "Житикаринская Районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", сообщает пресс-служба Минэкологии. 
 
В ходе выезда установлен факт гибели рыбы вида "плотва" средним весом от 17 до 25 граммов, общий объем погибшей рыбы 280 килограммов. Специалистами департамента экологии и Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" произведен отбор пробы воды и тушек рыбы для проведения лабораторных исследований.
 
Погибшая рыба собрана и передана в КГП "Ветеринарная станция Житикаринского района Управление Костанайской области" для утилизации.
 
В целях сохранения оставшейся живой рыбы и своевременного принятия мер по недопущению дальнейшего замора, специалистами Инспекции совместно с акиматом поселка Забеловка Житикаринского района организованы мелиоративные работы (аэрации водоема, бурение лунок и прорубка майн). Для уменьшения плотности находящейся рыбы на данном участке, ведутся работы по переселению части рыб в близлежащий водоем Желкуарское водохранилище.
 
На сегодня силами сотрудников Инспекции, сельского акимата и ТОО "Выстрел" осуществлено спасение около 500 килограммов рыбы. Работы по спасению продолжаются.
 
По предварительным данным, причиной гибели рыб является недостаток кислорода в воде из-за перенасыщения рыбных ресурсов на участке 1,5 гектара.
 
Информация о результатах лабораторных исследований будет сообщена дополнительно.
 
Напомним, 11 сентября стало известно, что на озере Кок Озен под Алматы из-за порыва канализационной трубы погибло не менее 70 тонн рыбы. По факту гибели рыбы возбуждено уголовное дело.
 

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