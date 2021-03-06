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Аким Алматы поручил контролировать процесс вырубки деревьев при строительстве плотин

05.03.2021 9370
Аким Алматы поручил контролировать процесс вырубки деревьев при строительстве плотин
Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил контролировать процесс вырубки деревьев при строительстве плотин в бассейнах рек Улкен Алматы и Аксай, передает Kazakhstan Today.
 
Строительные площадки плотин аким осмотрел в рамках рабочего объезда.
 

Их назначение - защита города от селей. В бассейнах этих рек, в горах, находятся по три моренных озера, которые могут нести угрозу. На время строительства возможны ограничения движения. Поручил управлению зеленой экономики вместе с общественностью контролировать процесс в части вынужденного сноса зеленых насаждений и компенсационных посадок", - написал Сагинтаев на своей странице в Инстаграм.

 
Как сообщалось ранее, в горах Алматы при строительстве плотины в ущелье Аюсай было вырублено более 1100 деревьев и 3700 кустарников. Вырубка деревьев возмутила жителей города. 
 

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