Аким Алматы поручил контролировать процесс вырубки деревьев при строительстве плотин

Строительные площадки плотин аким осмотрел в рамках рабочего объезда.
Их назначение - защита города от селей. В бассейнах этих рек, в горах, находятся по три моренных озера, которые могут нести угрозу. На время строительства возможны ограничения движения. Поручил управлению зеленой экономики вместе с общественностью контролировать процесс в части вынужденного сноса зеленых насаждений и компенсационных посадок", - написал Сагинтаев на своей странице в Инстаграм.
Как сообщалось ранее, в горах Алматы при строительстве плотины в ущелье Аюсай было вырублено более 1100 деревьев и 3700 кустарников. Вырубка деревьев возмутила жителей города.
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