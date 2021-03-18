Автопарк Алматы пополнился 37 автобусами на газовом топливе

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - 37 новых автобусов на газовом топливе пополнили парк общественного транспорта Алматы, передает Kazakhstan Today.

Планомерное обновление и перевод на экологически чистое топливо коммунального и общественного транспорта ведется в соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Главная цель - улучшение экологии города и повышение качества пассажирских перевозок", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

По информации ведомства, часть из новой партии автобусов планируется запустить на 34-й маршрут, который жители просили обновить и усилить.

На сегодня автобусы проходят техническую проверку и оформление документации. Планируется запустить их на линию 20 марта 2021 года.

Новые 12-метровые автобусы вместимостью 90 человек оборудованы тремя дверями, на одной из которых выдвижная платформа для маломобильных граждан. Автобусы оснащены автоматическими системами видеонаблюдения, подсчета пассажиропотока и датчиками контроля за усталостью водителя", - рассказали в акимате.

В ведомстве подытожили, что с учетом прибывших подвижных единиц на маршруты города будут выходить 389 автобусов на газовом топливе.





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