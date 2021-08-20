Более 20% деревьев в Алматы находятся в ослабленном состоянии

АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В Алматы насчитывается 2,6 млн деревьев, из них 23% деревьев находятся в ослабленном состоянии. Об этом на брифинге сообщила глава управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках обвяленной программы "Жасыл Алматы", целью которой является не просто восстановление, а развитие зеленого фонда города, высажено более 480 тыс. деревьев. Благодаря массовым посадкам обеспеченность зелеными насаждениями на 1 человека достигает 7,7 квадратного метра, хотя всего год назад данный показатель составлял 4,6 квадратного метра (норматив - 10 квадратных метров", - доложила глава управления.

По ее словам, в этом году начата посадка 350 тыс. деревьев, в весенний период высажено 64 тыс. деревьев. Основные посадки будут производиться в осенний период текущего года, так как это наиболее благоприятное время для приживаемости.

Вместе с тем сформирован реестр зеленых насаждений, где на каждое дерево имеется электронный паспорт. Реестр позволит вести учет качественного и количественного состояния зеленого фонда. Также система позволяет проводить мониторинг участков для посадок, в том числе и компенсационных. Система будет в открытом доступе для всех с сентября на официальном сайте управления", - отметила спикер.

Параллельно проводится профилактическая работа по оздоровление и лечению деревьев, путем 4-кратной биологической обработки против вредителей, грибковых заболеваний, стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам.

Ливинская также рассказала, что в целях снижения выбросов от автотранспорта проводится планомерная работа по переводу общественного транспорта на экологически чистый. Так, в 2020 году приобретено 150 автобусов на газовом топливе. В 2021 году планируется закупить порядка 500 единиц общественного городского транспорта на газе и электричестве.

Однако доля автобусов от общего количества зарегистрированного автотранспорта в городе составляет менее 1%, поэтому необходимо планомерное обновление частного автотранспорта в городе и принятие мер по автовладельцам чей транспорт не исправлен и наносит вред экологии", - подчеркнула руководитель управления.

В этой связи ведется работа по установки 19 экологических постов на въездах в город. На сегодняшний день установлено 9 экопостов, остальные 10 постов поэтапно будут установлены до осени текущего года.

Весной проведены замеры грузовых автотранспортных средств, передвигающихся по городу. Не соответствует нормам 29%, 11% городского и 12,6% въезжающего в город автотранспорта не соответствуют экологическим нормам. Также мы планируем закупить 1 лабораторию и 3 передвижных поста, которые будут выявлять загрязняющий автотранспорт, передвигаясь по городу (из-за конкурсных процедур поставка запланирована на конец текущего года)", - доложила Наталья Ливинская.





Как сообщалось ранее, в Алматы из-за жары погибают саженцы . В управлении зеленой экономики в ответ на жалобы горожан в связи с погибающими деревьями вдоль русла реки Улкен Алматы сообщили , что деревья поливаются два раза в неделю, и пообещали, что "работа в данном направлении будет усилена".





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