Индийского дикобраза сняли на камеру в горах близ Алматы  

Комитету рыбного хозяйства выдадут разрешение на изъятие особей каспийских тюленей, аральского шипа, аральского усача, нельмы и каспийского лосося для научных исследований и в воспроизводственных целях

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и воспроизводственных целей". Документ опубликован на портале - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и воспроизводственных целей". Документ опубликован на портале Открытые НПА





Планируется разрешить изъятие:





1) 156 особей каспийских тюленей для научных исследований в целях мечения с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 15 марта по 31 декабря 2025 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;





2) аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 500 килограмм из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;





3) аральского усача в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;





4) нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 ноября 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Ертис в пределах Абайской и Павлодарской области;





5) каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в воспроизводственных целях в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года в объеме 26 килограмм из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.





Ставки платы за изъятие одного килограмма аральского шипа установить в размере 0,064 месячного расчетного показателя, одного килограмма аральского усача в размере 0,013 месячного расчетного показателя и одного килограмма нельмы и каспийского лосося в размере 0,017 месячного расчетного показателя", - говорится в документе.





Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.



