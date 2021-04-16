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На берегу озера Центрального парка Караганды обнаружили мертвых рыб

15.04.2021 7588
На берегу озера Центрального парка Караганды обнаружили мертвых рыб
Фото: eKaraganda
КАРАГАНДА. 15 АПРЕЛЯ - На берегу озера Центрального парка Караганды обнаружили мертвых рыб, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

В соцсетях появились слухи о массовой гибели рыбы и фотографии берега паркового озера, на которых запечатлена мертвая рыба.
 
Как сообщает eKaraganda, слухи о массовой гибели рыбы опровергли в КГП "Управление парками культуры отдыха и скверами".
 

Всего на берегу были обнаружены две дохлые рыбы, - говорит Талгат Смаилов, главный инженер КГП "Управление парками культуры отдыха и скверами". - Массовой гибели нет. По какой причине рыба погибла, точно неизвестно", - отметили в ведомстве.

 
Однако ситуация обеспокоила городских экологов.
 

На данный момент неизвестно, почему это произошло. Необходимо взять пробы, чтобы отправить их на анализ. Также будем направлять письма в уполномоченный орган, чтобы разобрались в ситуации", - сказал директор Экомузея Караганды Дмитрий Калмыков

 
В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования сообщили, что к данной ситуации они не имеют отношения. Ранее они занимались санацией паркового озера, в текущем году средства на это ещё не были выделены.
 
12 апреля стало известно о массовом море рыбы в одном из водоемов Актюбинской области. 13 апреля жители Карагандинской области сняли на видео сотни тушек мертвой рыбы в водоеме близ базы отдыха "Ясная сказка". 1 апреля 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства выявлен факт замора в Топарской системе озер (Балхашский район Алматинской области).
 

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