Ученые выяснили причину гибели тюленей на Каспии

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МАХАЧКАЛА. 7 ИЮНЯ - В Дагестане установили причину гибели каспийских тюленей. По итогам проверки, которую провели в ходе экспедиции в район гибели животных с участием российских специалистов и ученых, стало известно, что тюлени погибли от отравления метаном, выход которого в воды Каспия спровоцировало землетрясение, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Есть также вероятность того, что причиной гибели могла стать "особенность ледовой обстановки в северной части Каспийского моря", сообщает REGNUM

Причиной, вероятнее всего, стал выброс метана, спровоцированный землетрясениями. Это совпало с периодом миграции тюленей с севера на юг. Что касается случая текущего года, часть тюленей действительно погибла из-за деятельности браконьеров", - заявил заведующий лабораторией экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Камиль Омаров.

Напомним: отряд московских и дагестанских ученых обнаружил за два дня на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

Позже попадание в рыболовные тралы назвали вероятной причиной массовой гибели животных.

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