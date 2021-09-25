В Алматы без разрешения вырубили порядка 300 деревьев

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АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Алматы варварски уничтожаются деревья на пересечении улиц Джандосова и Навои, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации акимата Алматы, на место выехали специалисты вместе с экоактивистами. На территорию их не впустили. Съемка с дрона показала, что без разрешения вырублено порядка 300 деревьев. Материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру

Напомним, жители Алматы пожаловались на вырубку 300 деревьев по улице Керей-Жанибек хандар. Вырубка затронула участок в 1,15 гектара. Из них 1 гектар выделен на строительство кемпинга и еще 0,15 - на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Полиция Алматы расследует уголовное дело по факту незаконной вырубки.

В Казахстане ужесточат наказание за экологические преступления. Соответствующие поправки в Уголовный и Процессуальный кодексы внесло Министерство экологии РК.

13 мая стало известно, что акимат Алматы не давал разрешения на снос деревьев возле Научного центра акушерства и гинекологии.

Одним из самых громких случаев стала незаконная вырубка 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных.

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