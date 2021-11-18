В Дели из-за сильнейшего загрязнения воздуха приостановили работу учебных заведений и угольных ТЭС

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НЬЮ-ДЕЛИ. 17 НОЯБРЯ - В столице Индии Нью-Дели до конца недели закрыли все учебные заведения, а также некоторые угольные электростанции из-за загрязнения воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает агентство Associated Press , в Верховном суде Индии в настоящее время рассматривают возможность закрыть столицу на полный локдаун. Также соседние штаты приняли жесткие меры по борьбе с загрязнением воздуха после приказа федерального министерства окружающей среды.

По данным источника, комиссия по управлению качеством воздуха также постановила приостановить все строительные работы до 21 ноября и запретила въезд в город грузовикам, которые не перевозят продукты первой необходимости. Также комиссия поручила штатам "поощрять" работу на дому половины сотрудников, работающих в частных компаниях.

На данный момент качество воздуха в Нью-Дели в несколько раз превышает безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. Синоптики предупреждают, что качество воздуха будет ухудшаться до прихода холодных ветров на следующей неделе.





Нью-Дели является самым загрязненным городом Индии. Ситуация ухудшается к зиме, когда в соседних штатах дым от сжигания пожнивных остатков из-за низких температур застаивается и идет в Нью-Дели, увеличивая уровень загрязнения воздуха. Кроме того, в зимние месяцы растет уровень выбросов предприятий, не использующих технологий контроля загрязнений, а также фейерверков с фестивалей.