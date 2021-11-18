В Дели из-за сильнейшего загрязнения воздуха приостановили работу учебных заведений и угольных ТЭС

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Как сообщает агентство Associated Press, в Верховном суде Индии в настоящее время рассматривают возможность закрыть столицу на полный локдаун. Также соседние штаты приняли жесткие меры по борьбе с загрязнением воздуха после приказа федерального министерства окружающей среды.
По данным источника, комиссия по управлению качеством воздуха также постановила приостановить все строительные работы до 21 ноября и запретила въезд в город грузовикам, которые не перевозят продукты первой необходимости. Также комиссия поручила штатам "поощрять" работу на дому половины сотрудников, работающих в частных компаниях.
На данный момент качество воздуха в Нью-Дели в несколько раз превышает безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. Синоптики предупреждают, что качество воздуха будет ухудшаться до прихода холодных ветров на следующей неделе.
Нью-Дели является самым загрязненным городом Индии. Ситуация ухудшается к зиме, когда в соседних штатах дым от сжигания пожнивных остатков из-за низких температур застаивается и идет в Нью-Дели, увеличивая уровень загрязнения воздуха. Кроме того, в зимние месяцы растет уровень выбросов предприятий, не использующих технологий контроля загрязнений, а также фейерверков с фестивалей.
Как сообщалось ранее, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев назвал десять городов с высоким загрязнением воздуха. Это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент.
Также напомним, что в Нур-Султане зафиксированы незначительные превышения нормативов предельно допустимых концентраций по сероводороду, а в Актобе зафиксировали превышение азота в атмосфере, причиной стал пожар на мусорном полигоне.
Также напомним, что в июне депутат сената Абдалы Нуралиев констатировал высокий уровень загрязнения воздуха в городах и плохое состояние полигонов твердых бытовых отходов.