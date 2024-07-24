23.07.2024, 19:08 8161
В ЗКО на берегу Урала нашли свалку нефтеотходов
Фото: istockphoto.com
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Уральск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На берегу Урала в Акжаикском сельском округе образовалась свалка нефтеотходов, сообщает "Мой город".
Рядом с рекой незаконно сливают нефтяные отходы. Может, экологи или правительство примет меры? Там лощина 200-300 квадратных метров, залитая отходами. На наш взгляд, там все свежее, новая трава в мазуте. Это экологическое преступление", - рассказала обнаружившая кучу черной вязкой жижи Ольга Герасимова.
Обнаруженная женщиной свалка находится на территории ГЛФ Акжаикского КГУ по охране лесов и животного мира в Теректинском районе. Руководитель учреждения Нурлыбек Науханов рассказал, что на берегу реки находится старое захоронение битума, которое в народе называют смолой.
Раньше у нас был асфальтный завод, еще до девяностых годов. Тогда при строительстве автодороги Барбастау - Индер смолу и битум перевозили баржами, старшее поколение хорошо это помнит. Со слов местных жителей, захоронение образовалось в девяностых годах. Затем в 2024 году участок был затоплен. В ходе мониторинга при затоплении загрязнения реки Урал не наблюдалось. Само загрязнение небольшое, находится в лощине. Оно не мешает экосистеме. За все это время никоим образом загрязнение никак не повлияло на растения или животных. Случаев, чтобы умирали деревья, тоже не было. Из-за паводка смола немного вышла из лощины, но на окружающую среду это не повлияло", - сказал Нурлыбек Науханов.
При этом он затруднился ответить, кто должен заниматься уборкой загрязнения.
В свою очередь председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев считает, что загрязнения влияют на биоту. Однако чтобы определить это наверняка, нужно выезжать на местность и делать замеры. Чтобы определить влияет это на воду или нет, нужно следить несколько лет.
Нужно изучить этот вопрос. Если это историческая свалка, то нужно внести ее в реестр и требовать деньги на устранение", - рассказал Дархан Сариев.
Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова на вопрос, кто будет убирать многолетние залежи свалки, ответила, что на сегодня местным исполнительным органом ведется работа по определению объекта бесхозным.
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23.07.2024, 16:17 10541
Китай поможет Казахстану создать искусственные лесные насаждения на дне Аральского моря
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые готовы оказать поддержку Казахстану по созданию искусственных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Глава Минэкологии РК Ерлан Нысанбаев провел совместную встречу с учеными Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук по созданию искусственных лесных насаждений.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы посадки лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря для снижения негативного воздействия на экологию региона.
Министр отметил о важности укрепления взаимного сотрудничества по обмену опытом в научных исследованиях по воспроизводству лесов с учеными Китайской Народной Республики, учитывая, что Китай является мировым рекордсменом по размеру искусственных лесных насаждений.
Также было предложено создать совместный казахстанско-китайский центр по решению экологических вопросов на осушенном дне Аральского моря.
Для более подробного ознакомления с работой, проводимой на осушенном дне Арала, китайские ученые выехали в Кызылординскую область.
Напомним, Китай за последние годы внес значительный вклад в глобальное увеличение зеленых зон, достиг заметных успехов в борьбе с опустыниванием и строительстве национальных парков.
20.07.2024, 15:49 34576
Министр экологии распорядился относительно зеленой зоны вокруг Астаны
Состояние насаждений зеленой зоны стабильное
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев совместно с представителями Комитета лесного хозяйства и животного мира, Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана и РГП на ПХВ "ЖасылАймак" произвел облет и осмотр насаждений, созданных в зеленной зоне вокруг Астаны, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Во ходе облета министр дал поручения по вопросам дальнейших работ по уплотнению существующих посадок, реконструкции угнетенных насаждений. Особое внимание необходимо уделить применению посадочного материала более ценных пород, в том числе полученных микроклональным способом, при этом особое внимание необходимо уделить научному сопровождению этих работ.
В целом состояние насаждений зеленой зоны стабильное.
На сегодняшний день общая площадь зеленой зоны вокруг столицы составляет 102,3 тыс. га, в том числе на территории РГП "Жасыл Аймак" - 87,6 тыс. га, на территории ТОО "Астана орманы" - 14,7 тыс. га.
17.07.2024, 18:53 55796
Минводы разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, сообщает пресс-служба министерства.
На данный момент за счет гранта Всемирного банка идет разработка необходимой документации по проекту.
Проект состоит из трех основных компонентов. Первый - развитие инфраструктуры и улучшение гидрологического состояния Северного Арала и дельты реки Сырдарьи. Второй - поддержка стабильной экономической, социальной и экологической обстановки в Кызылординской области. Третий - обновление информационной базы и систем управления водными ресурсами.
По итогам первой стадии проекта была построена Кокаральская плотина, а объем воды в Северном Арале достиг 27,1 млрд кубометров. Вторая фаза призвана улучшить управление водными ресурсами, помочь в развитии рыбного хозяйства и экотуризма, улучшить экологическое состояние региона и увеличить объемы и эффективность накопления воды в Северном Аральском море", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, 6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств заявил о необходимости объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.
1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан.
17.07.2024, 11:37 59231
Космический мониторинг выявил более 400 стихийных свалок в Астане
Фото: Минэкологии
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с 2018 года проводит работу по космическому мониторингу твердых бытовых отходов. Для этого создан специализированный геосервис с картами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, космический мониторинг твердых бытовых отходов по Астане завершен и всего выявлено 414 несанкционированных свалок.
Отмечается, что НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проводит космический мониторинг, который охватывает 46 населенных пунктов и покрывает площадь более 290 тысяч квадратных километров. Ежегодно мониторинг проходит с 1 марта по 30 сентября. Определить места размещения отходов возможно исключительно в теплый период времени, т.к. снимки, покрытые снегом, не подходят для мониторинга.
На сегодняшний день продолжается мониторинг стихийных свалок по всем областям Казахстана.
Полученные данные прослеживаются Комитетом экологического регулирования и контроля, а также работой утилизации отходов занимаются территориальные департаменты экологии совместно с местными исполнительными органами.
Ранее были опубликованы результаты космического мониторинга стихийных свалок за первое полугодие. Обновленные данные представлены в таблице.
15.07.2024, 19:25 71936
В Минэкологии подписали с WWF меморандум по возвращению тигров в Казахстан
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 июля, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов РК и Всемирным фондом природы (WWF International) по реализации программы реинтродукции тигра в Казахстане, сообщает пресс-служба МЭПР РК.
Этот меморандум является продолжением сотрудничества, которое уже привело к значительным достижениям в восстановлении биоразнообразия и инфраструктуры Иле-Балхашского природного резервата.
Возвращение тигра в Казахстан - это не только экологический важный проект, но и символ наших усилий по восстановлению природного наследия. Эта инициатива стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству множества организаций и экспертов", - сообщили в Минэкологии.
Ранее сообщалось, что в Иле-Балхашском резервате проводятся работы в рамках программы возвращение тигра в Казахстан.
12.07.2024, 11:03 93066
Источник неприятного запаха в Атырау обнаружили экологи
Источником загрязнения воздуха вновь стал отстойник "Квадрат", в который сливают городские нечистоты
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Атырау. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауские экологи обнаружили источник неприятного запаха, на который жаловались жители города.
По данным Казгидромета, значительное превышение ПДК по сероводороду было зафиксировано сразу в нескольких районах города.
Источником загрязнения воздуха стал отстойник "Квадрат" в правой части города Атырау", - сообщили специалисты.
Они направили данные в управление санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для принятия решения.
Специалисты управления будут осуществлять мониторинг атмосферного воздуха города днем и ночью во взаимодействии со специалистами областного управления санитарно-эпидемиологического надзора и Казгидромета РМК АФ", - заверили в ведомстве.
Напомним, 10 июля атыраусцы пожаловались на едкий и удушающий запах, из-за которого у многих заболела голова. В одном из микрорайонов города было зафиксировано многократное превышение ПДК по сероводороду.
Атыраусцы регулярно страдают от сильного и неприятного запаха.
Последнее десятилетие в теплое и жаркое время года, особенно ранним утром, в Атырау стабильно стоит удушливый запах сероводорода. Мы вынуждены постоянно закрывать окна и дышать кондиционированным воздухом. Дома постоянно работают воздухоочистители. О каком качестве жизни можно говорить? Мой демарш в департамент экологии был связан с необходимостью, наконец, определить и назвать источник выбросов, а со стороны государства я требую принять меры, чтобы избавить жителей города от этого экологического геноцида", - сообщила изданию "Ак Жайык" жительница города Лаура Сулейменова.
Тогда замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал, что причина запаха - испарения из отстойника "Квадрат".
Как раньше писал "Ак Жайык", 500 гектаров "Квадрата" ежедневно принимают кубометры нечистот с городского правобережья. Когда там проводят очистку, город накрывает волна отвратительного запаха. Акимат Атырау уже обещал провести масштабную реконструкцию канализационных сетей.
На "борьбу" с "Квадратом" из республиканского бюджета было выделено около 3 миллиардов тенге", - сообщает источник.
10.07.2024, 11:04 106141
На едкий и удушающий запах пожаловались жители Атырау
Фото: opel65.ru
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Атырау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители разных районов Атырау в соцсетях жалуются на едкий и удушающий запах. Источник пытаются определить специалисты Казгидромета и департамента экологии.
На Востоке вонь, под утро голова страшно болит от "полезного" запаха";
В Нурсае дышать нечем было";
Вонь с утра стоит неимоверная, аж голова разболелась, что и неудивительно при такой концентрации "полезного" сероводорода. Хотя ветер к утру сменился и дует в сторону от города", - пишут жители.
Они опубликовали скриншот из приложения AirKZ, на котором в микрорайоне Жилгородок зафиксировано многократное превышение ПДК по сероводороду.
Как известно, сероводород - токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Ощутимый запах - при концентрации H2S 1,4 - 2,3 мг/м3, значительный запах - 4 мг/м3, тяжелый запах - от 7 мг/м3", - пишет AtyrauPress.
Источник зловония ищут специалисты департамента экологии и Атырауского филиала РГП "Казгидромет", сообщает источник.
Сейчас мы смотрим все станции, результаты будут сообщены дополнительно", - проинформировали в ведомстве.
Специалисты департамента экологии тоже проведут контроль качества атмосферного воздуха. Результаты они обещали опубликовать позже.
Атыраусцы регулярно жалуются на сильный и неприятный запах в городе.
Последнее десятилетие в теплое и жаркое время года, особенно ранним утром, в Атырау стабильно стоит удушливый запах сероводорода. Мы вынуждены постоянно закрывать окна и дышать кондиционированным воздухом. Дома постоянно работают воздухоочистители. О каком качестве жизни можно говорить? Мой демарш в департамент экологии был связан с необходимостью, наконец, определить и назвать источник выбросов, а со стороны государства я требую принять меры, чтобы избавить жителей города от этого экологического геноцида", - сообщила изданию "Ак Жайык" жительница города Лаура Сулейменова.
Тогда замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал, что город накрывают испарения из отстойника "Квадрат".
Как раньше писал "Ак Жайык", 500 гектаров "Квадрата" ежедневно принимают кубометры нечистот с городского правобережья. Когда там проводят очистку, город накрывает волна отвратительного запаха. Акимат Атырау уже обещал провести масштабную реконструкцию канализационных сетей.
На "борьбу" с "Квадратом" из республиканского бюджета было выделено около 3 миллиардов тенге", - сообщает источник.
09.07.2024, 19:46 107086
Краснокнижного медведя засняла фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель"
Медведь попал в кадр во время водопоя
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Талдыкорган. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель" засняла тяньшанского медведя во время водопоя.
Как рассказали в национальном парке, в 2023 году при помощи зоологов института зоологии МООН РК на средства WWF в горах Дегерес государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" для экономии воды и обеспечения водой диких животных и птиц установлен резервуар для воды емкостью 3,0 тонны с автоматическим регулированием подачи воды в лоток.
Сотрудники отдела науки, информации и мониторинга в ходе научных исследовательских работ установили рядом фотоловушки. С их помощью удалось заснять тяньшанского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан", - сообщили в парке.
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