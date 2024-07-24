В ЗКО на берегу Урала нашли свалку нефтеотходов

Предложено создать совместный казахстанско-китайский центр по решению экологических вопросов на осушенном дне Арала

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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые готовы оказать поддержку Казахстану по созданию искусственных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря, - Китайские ученые готовы оказать поддержку Казахстану по созданию искусственных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.





Глава Минэкологии РК Ерлан Нысанбаев провел совместную встречу с учеными Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук по созданию искусственных лесных насаждений.





В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы посадки лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря для снижения негативного воздействия на экологию региона.





Министр отметил о важности укрепления взаимного сотрудничества по обмену опытом в научных исследованиях по воспроизводству лесов с учеными Китайской Народной Республики, учитывая, что Китай является мировым рекордсменом по размеру искусственных лесных насаждений.





Также было предложено создать совместный казахстанско-китайский центр по решению экологических вопросов на осушенном дне Аральского моря.





Для более подробного ознакомления с работой, проводимой на осушенном дне Арала, китайские ученые выехали в Кызылординскую область.



