Токаев раскритиковал кредитную политику банков второго уровня

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания президент подверг критике ситуацию, когда коммерческие банки в погоне за прибылью перенаправляют ресурсы на потребительское кредитование и снижают объемы кредитования бизнеса, сообщила пресс-служба Акорды.

Национальному банку надо срочно вносить коррективы в проводимую политику. По данным регулятора, более 50% в каждом секторе экономики - это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков. Однако они не заинтересованы в привлечении банковских кредитов. Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками. Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный банк должен принять рациональное решение", - сказал глава государства.

Говоря о фискальной политике, Токаев отметил необходимость выдерживать политику постепенного снижения трансфертов из Национального фонда. По его словам, обращаться туда нужно только в случаях крайней необходимости.

Правительство должно в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета . Национальный банк обязан пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда в целях повышения получаемых инвестиционных доходов. Правильное управление активами способно существенно повысить объем Нацфонда", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом президент поручил разработать комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития ситуации в мире. При этом он подчеркнул, что при принятии государственных решений следует кардинально усилить аналитическую составляющую.

Драйвером диверсификации экономики должен стать средний бизнес. Программа индустриализации позволила остановить спад промышленного производства и обрабатывающего сектора. Вместе с тем, по словам главы государства, кардинальных сдвигов в структуре экономики не произошло.

Основной акцент должен быть сделан на росте производительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительном увеличении казахстанского экспорта обработанной продукции. Правительству предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в 2 раза к 2025 году", - поручил президент.

Он также подчеркнул, что развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС . Президент считает необходимым усиление аналитической работы с целью укрепления позиций страны в ЕАЭС и защиты отечественных товаропроизводителей - экспортеров продукции на евразийский рынок. Кроме того, для экономической модернизации страны крайне важным вопросом также является привлечение инвестиций.

Мы постоянно улучшаем инвестиционный климат. Но насколько такой климат транслируется в объем инвестиций? Почему нет взрывного эффекта? В вопросе привлечения иностранных инвестиций важны не только фискальные стимулы. Системные проблемы - узость внутреннего рынка, сложность выхода на экспорт, недостаточная координация действий государственных органов на центральном и местном уровне", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить развитие цепочки продвижения продукции до прилавков во всех регионах страны, а также использовать комплексный подход к формированию и развитию национальной товаропроводящей системы в разрезе всех отраслей экономики.

На сегодня у нас имеется множество инструментов поддержки экспорта, которые оказывают 3 оператора: НПП "Атамекен", Национальная компания "KazakhExport" и QazTrade. Говорим о необходимости объединить все имеющиеся меры поддержки экспорта в "единое окно". Я поручал правительству провести профессиональный опрос экспортеров, определить проблемные точки, насущные потребности и на базе этого выстроить инструменты государственной поддержки. Надеюсь, вы примете и организационные решения", - сказал президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства