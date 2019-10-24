Стартовал новый проект "Ипотека для военных"

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - 15 октября 2019 года АО "Банк ЦентрКредит" запустил новый проект – "Ипотека для военных", который стартовал в рамках действующих ипотечных программ АО "ИО "Баспана" – "7-20-25" и "Баспана Хит", в реализации которых БЦК является лидером среди казахстанских БВУ, передает Kazakhstan Today.



"Социальная ответственность для Банка ЦентрКредит – очень важный аспект. Мы всегда с большим вниманием подходим к реализации проектов, которые призваны сделать жизнь наших клиентов стабильнее и спокойнее. И сегодня у нас отличная новость для военнослужащих РК. Специально для них БЦК запускает уникальную программу, которая поможет людям героической профессии в короткие сроки стать обладателями собственного жилья. Теперь при рассмотрении займа по программам "7-20-25" и "Баспана Хит" мы будем принимать во внимание дополнительные выплаты, получаемые военнослужащими, что безусловно повысит процент одобрения по ипотечным займам", - прокомментировал запуск нового сервиса председатель правления БЦК Галим Хусаинов.



Основные условия ипотечных программ остаются прежними. Но для военнослужащих устанавливаются более лояльные кредитные правила при проведении финансового анализа с учетом суммы ежемесячных жилищных выплат, получаемых военнослужащими.



Основные требования к военнослужащим: признание его нуждающимся в жилье со стороны полномочных госорганов; наличие справки о получателе ежемесячных жилищных выплат; заключение 3-х стороннего договора о жилищных выплатах, подписанный военнослужащим, полномочным представителем военнослужащего и банком; открытие в БЦК специального текущего счета для зачисления ежемесячных жилищных выплат; прочие стандартные документы в рамках ипотечных программ.



В рамках проекта Банком ЦентрКредит запланированы презентационные мероприятия в воинских частях по всей республике, где будут даны более подробные разъяснения в части процедур и условий кредитования, а также сбора необходимых документов.



"Данной программой Банк ЦентрКредит существенно расширяет возможности ипотечных программ АО "ИО "Баспана" и способствует решению жилищных вопросов военнослужащих", - отметили в банке.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства