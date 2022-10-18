Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В сентябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 17,7% (в августе - 16,1%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 20 регионах, - В сентябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 17,7% (в августе - 16,1%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 20 регионах, сообщает пресс-служба НБ РК.

По словам начальника управления мониторинга реального сектора ДДКП НБ РК Игоря Осипова, наибольшее ускорение зафиксировано в Астане (с 17,3% в августе до 20,0% в сентябре).

Темпы роста цен на продовольственные товары в сентябре увеличились до 22,2% г/г (в августе - 20,8%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (29,7%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 17,0% г/г (в августе - 15,5%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (26,3%), минимальное - в Алматы (13,8%).

Цены на платные услуги в сентябре повысились на 12,3% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (16,5%), значительно ниже в Актюбинской области (8,2%).

В сентябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,8%, что значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,3%).

Во всех регионах цены в сентябре выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (2,8%).

Напомним, валовые международные резервы страны за сентябрь снизились на 2,1 млрд долларов и составили 84,4 млрд долларов.