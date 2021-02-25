Более 20 тыс. человек планируют трудоустроить в Алматы в этом году

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в текущем году планируется трудоустроить свыше 20 тыс. Человек. В прошлом году через Центр занятости было трудоустроено порядка 35 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

Директор Центра занятости города Алматы Диляра Иманкулова на брифинге в РСК рассказала о мерах по обеспечению занятости населения и реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек".

Данная программа реализуется по трем направлениям. Первое. Краткосрочное профессиональное обучение по востребованным специальностям на рынке труда. На краткосрочные профессиональные курсы в 2020 году были направлены 1005 человек по 21 профессии. Второе. Развитие массового предпринимательства, предоставление кредитов и грантов. По данному направлению по итогам прошлого года было выдано 1705 государственных грантов на реализацию бизнес-идей и 154 микрокредита. Третье. Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов. Это направление предусматривает: содействие в обеспечении занятости; повышение мобильности трудовых ресурсов; развитие единой цифровой площадки по трудоустройству", - сказала Иманкулова.

По ее словам, Центром занятости города Алматы за 2020 год были трудоустроены 34 855 человек, из них в рамках программы "Дорожная карта занятости-2020" трудоустроены 10 958 человек.

Отвечая на вопрос об имеющихся вакансиях, спикер отметила растущий спрос на ИТ-специальности.

Главной задачей на 2021 год является недопущение роста уровня безработицы и максимальный охват мерами содействия занятости, развитие единой цифровой площадки по трудоустройству. Планируется трудоустроить более 20 тысяч человек.





Как сообщалось ранее, услуги центров занятости в режиме онлайн доступны жителям 40 городов РК , в том числе, жителям Алматы.

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