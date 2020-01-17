Численность населения Казахстана превысила 18 млн 611 тыс. человек

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Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 18 611,1 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

Численность городского населения составляет 10 875,7 тыс. человек (58,4%), сельского - 7735,4 тыс. человек (41,6%), сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По сравнению с 1 декабря 2018 года численность населения увеличилась на 234,9 тыс. человек, или 1,3%.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: Нур-Султане (61,7 тыс. человек), Алматы (57,8 тыс. человек) и Туркестанской области (38,4 тыс. человек)", - отметили в пресс-службе ведомства.





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