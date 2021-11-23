Финансовые нарушения на сумму более 112 млн тенге выявили в ЗКО

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Учет.kz , пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года.

Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие в Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.