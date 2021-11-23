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Финансовые нарушения на сумму более 112 млн тенге выявили в ЗКО

22.11.2021, 13:41 57322
Уральск. 22 НОЯБРЯ - Аудит в Западно-Казахстанской области установил финансовые нарушения на сумму 112,5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета внутреннего госаудита, областным департаментом комитета проведено аудиторское мероприятие в ГУ "Управление экономики и бюджетного планирования ЗКО" по вопросу целевого использования бюджетных кредитов, выделенных местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов, где по итогам установлены финансовые нарушения на общую сумму 112,5 млн тенге.
 

Установлено, что по состоянию на 30 апреля 2021 года не проводилась работа по взысканию задолженности по договорам займа по приобретению жилья специалистам по программе "С дипломом в село". В результате образовалась просроченная задолженность основного долга на сумму 112,5 млн тенге, которая полностью возмещена в доход бюджета в ходе аудиторского мероприятия", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос о нарушениях в системе здравоохранения подтвердил множественные факты нарушения законодательства в сфере госзакупок лекарств и медицинских изделий.
 
 

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В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС

23.11.2021, 17:03 7372
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Учет.kz, пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года. 
 
Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
Таким образом, исходя из того, что по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2022 году размер месячного расчетного показателя составит 3 063 тенге, минимум оборота для постановки на учет по НДС со следующего года составит - 61 млн 260 тыс. тенге.
 
Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие в Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.
 

Какое развитие получило сельское хозяйство Акмолинской области за годы независимости

23.11.2021, 16:09 14662
Какое развитие получило сельское хозяйство Акмолинской области за годы независимости
Фото: Акимат Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В Акмолинской области за период суверенитета страны  отмечается тенденция роста основных показателей в сельском хозяйстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Акмолинская область является крупным агропромышленным регионом и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана", - сообщает управление внутренней политики. 

 
За 20 лет объем валовой продукции в данной отрасли возрос с 11,3 млн тенге в 1991 году до 672 млрд тенге. Урожайность зерновых культур возросла с 6,1 центнеров с гектара в 1991 году до 11,6 в 2020 году. Площадь орошаемых земель увеличена до 29,5 тыс. гектаров, площадь сева семенами - до 92% от общей площади посева.
 
Также в регионе большое внимание уделяется развитию мясного, молочного животноводства и птицеводства. 
 

На сегодня доля Акмолинской области в республиканском объеме производства мяса составляет в среднем 12%, молока - 6,5%, яйца - 16,5%, обеспечивая при этом, не только собственные потребности, но и столицы. Регион располагает наибольшим в республике потенциалом по откорму скота - может единовременно содержать более 36,5 тыс. голов КРС. Только с 2018 года в области создано 278 мясных ферм. В этом году созданы 102 мясные фермы с приобретением 5,3 тыс. голов крупнорогатого скота мясного направления. В ближайшие пять лет планируется поэтапно создать еще 700 ферм", - сообщили в управлении сельского хозяйства. 

 
Для обеспечения молокоперерабатывающих предприятий сырьем в области действуют 56 специализированных молочно-товарных ферм с общим поголовьем коров 14 тысяч. В этом году созданы и расширены мощности на 17 молочно-товарных фермах с увеличением маточного поголовья на 2,1 тыс. голов. 
 
В 2018 году запущена Макинская птицефабрика. После ввода в 2020 году второй очереди по расширению мощностей до 56 тыс. тонн в год, птицефабрика стала крупнейшим предприятием по объемам производства куриного мяса в Центральной Азии, обеспечивая до 22% потребности внутреннего рынка Казахстана. Уже начата реализация третьей очереди, ввод которой в 2023 году позволит увеличить объемы производства мяса птицы до 75 тыс. тонн.
 
В ведомстве отметили, что создание продовольственного пояса вокруг Нур-Султана является одним из стратегических приоритетов развития региона. В настоящее время Акмолинская область поставляет в столицу более трети молочной, мясной продукции, овощей, а также почти полностью обеспечивает Нур-Султан яйцами и картофелем.
 

Более 26 тыс. обращений о нарушении прав потребителей рассмотрены в Казахстане за полгода

23.11.2021, 13:41 76411
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрены вопросы защиты прав потребителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, рост количества обращений граждан о нарушениях прав потребителей говорит не только о наличии проблем в этой сфере, но и постепенном повышении уровня потребительской культуры. Так, если министерством за 2019 год рассмотрено 5977 обращений, то их количество за 2020 год возросло до 20 919, а за 10 месяцев текущего года перевалило за прошлогодний годовой объем.
 

Аналогичная ситуация роста обращений наблюдается и по иным государственным органам. Так, за 2019 год в государственные органы поступило порядка 30 тыс. обращений, за 2020 год - 48 876, за 6 месяцев текущего года рассмотрено 26 161", - проинформировал Султанов. 

 
Он отметил, что вопросы, беспокоящие потребителей, повторяются из года в год: это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских, туристических услуг, услуг связи, транспорта.
 

По результатам опроса жители страны оказались не удовлетворены оказанными услугами в следующих отраслях: медицинские услуги - 46%, услуги связи - 36%, городской общественный транспорт - 35,7%. Как видно, проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят системный характер", - проинформировал министр.

 
Глава государства в своем выступлении 16 ноября на заседании Национального совета общественного доверия сказал, что законодательство по защите прав потребителей все еще несовершенно и поручил в него внести поправки, направленные на всестороннюю и эффективную защиту прав потребителей. 
 
В этой связи министерством начата работа по внесению изменений поправок в законодательство по защите прав потребителей. 
 
Во-первых, прорабатывается вопрос по законодательному закреплению статуса Национальной ассоциации потребителей в законе в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

Во-вторых, в рамках поправок в законодательство будет введен институт омбудсмена, который будет служить голосом народа и напрямую доводить существующие системные проблемы отраслей, где нарушаются права потребителей, до первых лиц государства. По результатам социологического опроса, 56% опрошенных из 20 тыс. респондентов поддержали вопрос создания Национальной ассоциации потребителей и института омбудсмена. 
 
В-третьих, распространение базовых принципов системы защиты прав потребителей на отраслевое законодательство о защите прав потребителей.
 
В-четвертых, приняты во внимание пожелания общественных объединений о необходимости реституции нормы закона о начислении общественным объединениям потребителей вознаграждения от суммы, возмещаемой потребителю. 
 
В-пятых, предлагается усовершенствовать правовое регулирование с целью недопущения нарушений прав потребителей в сегменте электронной торговли. 
 

Разрабатывается социально важный законопроект, направленный на решения актуальных проблем, встречающихся ежедневно каждому казахстанцу. В настоящее время проекты концепций законопроекта по вопросам защиты прав потребителей размещены на интернет-портале открытых НПА и направлены на согласование в гос. органы", - добавил Султанов.


 

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