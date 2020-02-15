Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Авиакомпания FlyArystan объявила продажу билетов из Алматы в Актобе и Костанай, передает Kazakhstan Today.

Новый ежедневный рейс из Алматы в Костанай начнет полеты 12 марта, стоимость на перелеты начинается от 8999 тенге в один конец. С 20 апреля 3 раза в неделю комфортабельные самолеты будут соединять прямым рейсом Алматы и Актобе по стоимости от 11 999 тенге. Забронировать билеты по всем направлениям на перелеты до 25 октября 2020 года желающие могут прямо сейчас на сайте flyarystan.com", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании отметили, что предстоящим летом FlyArystan вдвое увеличит число рейсов, в сравнении с летом 2019 года: с 6 до 12 направлений. Это позволит предоставить на 90% больше кресел в неделю на вылеты из южной столицы.

В марте 2020 года автопарк лоукостера пополнится пятым воздушным судном. Свежий авиалайнер Airbus А320 станет третьим на базе Международного аэропорта Алматы.

Помимо новых городов летом 2020 года в маршрутной сети увеличится авиасообщение на популярных направлениях:

Алматы - Шымкент - Алматы: увеличение частоты на 86% с ежедневных рейсов до 13 раз в неделю;

Алматы - Павлодар - Алматы: увеличение частоты на 43% с 7 раз в неделю до 10 полетов еженедельно;

Алматы - Нур-Султан - Алматы: увеличение частот на 50% с 2 до 3 рейсов каждый день;

Алматы - Караганда - Алматы: увеличение частоты на 29% с ежедневных рейсов до 9 раз в неделю.

Операционная деятельность FlyArystan стартовала в 2019 году за месяц до горячего сезона - лета. Узнать, что такое лоукостер, смогли сотни тысяч казахстанцев, для которых в предстоящем сезоне мы готовы предоставить еще больше маршрутов и пассажиромест. С расширением воздушной базы FlyArystan в Алматы, гораздо больше людей смогут обрадовать родных и близких, навещая их часто, быстро, а главное - доступно", - отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

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