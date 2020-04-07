Казахстанский фонд устойчивости погасил облигации на 108,5 млрд тенге

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд устойчивости выплатил держателям своих облигации 108,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
АО "Казахстанский фонд устойчивости" ("BBB"/прогноз "Стабильный", Fitch) своевременно и в полном объеме осуществило погашение на общую сумму 108,5 млрд тенге. Из них, размер купонного вознаграждения составляет 8,5 млрд тенге. Погашение состоялось в рамках третьего выпуска облигации по средневзвешенной ставке 9,9% годовых", - сообщили в пресс-службе фонда.
Казахстанский фонд устойчивости на рыночных условиях финансирует ипотечную программу 7-20-25, размещая облигации на Казахстанской фондовой бирже. Общая сумма размещенных облигаций на начало апреля составляет 370,3 млрд тенге. Всего было выпущено пять выпусков (траншей) облигаций. Выплаты по ним идут согласно утвержденному графику, напомнили в пресс-службе.
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