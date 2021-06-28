Население РК к 2020 году планируется полностью обеспечить базовыми продуктами питания - А. Иргалиев

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - В Казахстане есть конкретные инвестиционные проекты, направленные на обеспечение базовыми продовольственными товарами, - рассказал сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Асет Иргалиев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

У моих коллег в правительстве, министерстве сельского хозяйства есть конкретные планы, конкретные инвестиционные проекты, которые направлены на обеспечение базовыми продовольственными товарами. Стоит задача до 2024 года на 100% обеспечить экономику Казахстана, наше население базовыми продуктами питания. Очень многое зависит от эффективности инфраструктуры, её связанности. Поэтому сегодня с моими коллегами из Министерства торговли и интеграции проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы. В рамках этой работы проводится строительство 24 оптово-распределительных центров, чтобы выстроить современную логистическую сеть поставок, хранения товаров, чтобы избежать посредников в сбыте товаров", - ответил глава ведомства.

По его словам, всё озвученное повлияет как на качество, так и на цену, а также повысит доступность продовольственных товаров для населения.

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