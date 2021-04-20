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Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже коллекционных монет

19.04.2021 11260
Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже коллекционных монет
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Нацбанк возобновил работу интернет-магазина монет в пилотном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 19 апреля текущего года для возобновления онлайн-продаж коллекционных монет Национальный банк Казахстана в пилотном режиме на новой платформе запустил интернет-магазин монет kazcoins.nationalbank.kz
 

Для совершения покупок на новой платформе пользователям необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет", - сообщили в пресс-службе Нацбанка. 

 
По ее информации, с 20 апреля 2021 года для покупки через интернет-магазин будут доступны коллекционные монеты "MEDEY" из серии "Достояние Республики".
 

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