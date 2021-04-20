Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже коллекционных монет

С 19 апреля текущего года для возобновления онлайн-продаж коллекционных монет Национальный банк Казахстана в пилотном режиме на новой платформе запустил интернет-магазин монет kazcoins.nationalbank.kz.
Для совершения покупок на новой платформе пользователям необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
По ее информации, с 20 апреля 2021 года для покупки через интернет-магазин будут доступны коллекционные монеты "MEDEY" из серии "Достояние Республики".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства