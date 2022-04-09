Объем контейнерных перевозок зерна за год вырос в 4 раза - КТЖ

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НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По итогам 2021 года объем перевозок зерновых грузов в контейнерах по Казахстану составил 174 тысячи тонн, что в 4 раза превышает показатель 2020 года (44 тысячи тонн), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объем перевозок зерна в контейнерах уверенно растет", - сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темир жолы".

По информации компании, за январь - февраль 2022 года наблюдается двукратное увеличение объема перевозок зерна в контейнерах (45 тысяч тонн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Для наращивания экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции национальный мультимодальный оператор АО "KTZ Express" успешно перевозит зерно и зернобобовые культуры в контейнерах. Казахстанское зерно загружается в контейнеры, предназначенные для перевозки и хранения различных сыпучих и мелкофасованных грузов, мешки "Биг Бэг" с соблюдением необходимых санитарных норм", - говорится в пресс-релизе.

Контейнерные поезда формируются на казахстанских станциях Костанай, Жетісу, Бурундай, Жана-Есиль. Далее через пограничный переход Достык груз следует в направлении китайских городов Урумчи, Чунцин, Алашанькоу, а также через казахстанский морской порт Актау в направлении турецкого города Мерсин.

В КТЖ подчеркнули, что контейнеризация перевозок зерна - тренд, набирающий все большую популярность. В числе его преимуществ - возможность перевозки на более дальние расстояния, с более высокой скоростью, по принципу "от двери до двери" и без необходимости перегрузки в пути следования.

Между тем пока КТЖ рапортует об увеличении контейнерных перевозок зерна, в Казахстане дорожает пшеница. За март цены на зерно выросли на 1,5%, за год - более чем на 20%.

В марте павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна. По их словам, раньше они покупали зерно у России по приемлемой цене, но после введения РФ запрета на экспорт зерна и сахара эта возможность исчезла. Теперь они вынуждены покупать зерно у казахстанских сельхозпроизводителей по высокой цене.





В Минсельхозе заявили , что искусственный ажиотаж на рынке пшеницы создают недобросовестные участники. В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное.





В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Минсельхозе.



