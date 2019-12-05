В Карагандинской области определили потенциальные ниши для инвестирования

Караганда. 29 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинская область в текущем году превысила прогноз по привлечению инвестиций . О том, какие ниши наиболее перспективные для дальнейшего вливания инвестиций, на запрос Kazakhstan Today рассказали в акимате Карагандинской области.

Определены потенциальные ниши в таких сферах как металлургия, машиностроение, химия, по которым ведем поиск инвесторов", - сообщили в акимате.

Отмечается, что в металлургии компания "Форевер", которая уже выпускает стальную заготовку, планирует наладить новое производство проката, а именно, уголок, швеллер, двутавр для стройиндустрии.

Также в регионе имеется большой потенциал по привлечению инвестиций в АПК . К примеру, уже сегодня в сельском хозяйстве планируется реализация крупного проекта, ориентированный на экспорт: это создание овцеводческой мегафермы до полумиллиона голов стоимостью 20 млрд тенге ТОО "QАZAQ STEPPE SHEEP".

В область привлечены и уже работают транснациональные компании по переработке баритовых руд, проект реализован при поддержке американской компании Halliburton.

Также крупнейшая швейцарская компания GlencoreInternational совместно с "Казцинк" приступила к реализации проекта по строительству обогатительной фабрики АО "Жайремский ГОК" с объемом инвестиций 100 млрд тенге.

За счет прямых иностранных инвестиций транснациональной бельгийской корпорации CarmeuseGroupс (объем инвестиций 20 млрд тенге), планируется строительство завода по производству извести 1-го сорта.

Вместе с тем в рамках расширения минерально-сырьевой базы региона, национальной компанией "Казгеология" при участии международных компаний Rio Tinto (Великобритания), ULMUS FUND (Германия), YILDIRIM GROUP (Турция), Ghadir Mines Exploration & Industries Co (Иран) начаты геологоразведочные работы. По завершении разведочных работ все запасы будут поставлены на государственный баланс.

В акимате подчеркнули, что для привлечения инвестиций в области выстроена системная работа с инвесторами. В частности, под председательством акима Карагандинской области создан и действует Совет по привлечению инвестиций. Деятельность Совета ориентирована на решение проблемных вопросов конкретных проектов.

В целях регламентирования работы с инвесторами, разработан и утвержден Порядок по сопровождению инвестиционных проектов на территории Карагандинской области. Порядок предусматривает поиск и точечное закрепление специалистов АО "СПК "Сарыарка" и региональных представителей АО "НК "Kazah Invest" по сопровождению инвесторов от начального этапа до доведения запуска полного производства. В данную работу вовлечены все заинтересованные государственные органы: акиматы городов и районов, областные управления, институты развития.

В области также по принципу "одного окна" функционирует центр обслуживания предпринимателей, в котором работают консультанты центра обслуживания населения, центра обслуживания инвесторов, Карагандинского филиала АО "КазАгроГарант", оператор по инвестиционным субсидиям для СХТП Карагандинской области, АО "ФРП "Даму", а также представители услугодателей в области энергетики, водотеплоснабжения. Кроме того, создана комната для встречи и ведения переговоров с инвесторами (Show Room).

Всю необходимую информацию для инвестора можно найти на специализированном инвестиционном сайте региона www.investinQ.kz

По информации акимата, в настоящий момент в области реализуется 39 новых крупных инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн тенге, на которых планируется создание более 10 тыс. новых рабочих мест.

В текущем году запущены уже четыре проекта общей стоимостью 91 млрд тенге. В их числе солнечные электростанции в городе Сарани (32,1 млрд тенге), в поселке Гульшат (12 млрд тенге), поселке Агадырь (15 млрд тенге) и завод по производству ферросилиция (32,1 млрд тенге). До конца года будут запущены еще пять проектов на общую сумму 70 млрд тенге с созданием более 674 рабочих мест.

Также в последующие годы планируется реализация ряда крупных проектов. Из них в областном акимате выделили следующие проекты: обогатительная фабрика в Жайреме с участием Glencore (Швейцария) стоимостью 145 млрд тенге с созданием 210 рабочих мест; золотоизвлекательная фабрика "Долинное" стоимостью 27,7 млрд тенге с созданием 200 рабочих мест. Также будет построен новый ГОК полиметаллических руд "Алайгыр" стоимостью 64 млрд тенге. А с участием бельгийского инвестора Carmeuse Group планируется запуск производства высококачественной извести "Сарыопан Оперейтинг", стоимостью 20 млрд тенге.

Стоит отметить, что запуску проектов возобновляемых источников энергии в регионе уделяется большое значение. По информации акимата, всего за счёт возобновляемых источников энергии с начала года в Карагандинской области выработано 147,1 млн кВт-ч. До конца года по плану этот показатель достигнет 190 млн кВт-ч.

За счет реализации проектов, созданы новые предприятия, постоянные рабочие места, вложено порядка 60 млрд тенге, также внедрены новые технологии получения дополнительных источников энергии", - подчеркнули в областной администрации.

Также на сегодняшний день в Карагандинской области близ города Жезказгана, в поселке Кенгир, реализуется четвертая солнечная электростанция. Сейчас там ведутся строительно-монтажные работы. Из 29 300 солнечных батарей установлено 17 000. Завершить работы планируется в декабре 2019 года. Стоимость проекта составляет 3,7 млрд тенге. СЭС обеспечит создание 10 рабочих мест. Планируется и расширение солнечной электростанция в поселке Агадырь Шетского района с 50 МВт до 76 МВт.

Кроме того, в январе 2019 года был заключен меморандум о сотрудничестве между акиматом Карагандинской области и АО "Sonnenergie" касательно инвестирования 500 млн евро в развитие альтернативных источников энергии в ближайшие годы.

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