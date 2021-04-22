В КГД рассказали о процедуре выездной таможенной проверки

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - В 2021 году в Таможенном кодексе появился новый вид таможенной проверки - комплексная выездная таможенная проверка. В Комитете государственных доходов Минфина РК разъяснили, какие лица подлежат проверке и как их будут уведомлять о назначении такой проверки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы КГД МФ РК, таможенная выездная проверка проводится на основе системы управления рисками.

При этом, отметили в ведомстве, комплексные выездные таможенные проверки проводятся по полугодовому графику комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на сайте уполномоченного органа:

- на первое полугодие - до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок;

- на второе полугодие - до 25 мая текущего календарного года.

Кроме того, органы государственных доходов не менее чем за тридцать календарных дней до начала проведения комплексной выездной таможенной проверки направляют проверяемому лицу извещение о проведении комплексной выездной таможенной проверки.

Отмечается, что данная норма вступила в силу с 1 марта 2021 года.

В целях реализации пункта 11-1 статьи 418 Кодекса разработаны и утверждены правила выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками для назначения комплексных выездных таможенных проверок. Правила определяют порядок выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок, который осуществляется на основании критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса. Данные Правила вступают в силу с 23 апреля 2021 года", - разъяснили в комитете.

Также утверждены формы извещения о проведении комплексной выездной таможенной проверки и полугодовых графиков комплексных выездных таможенных проверок. Приказ вступил в силу 17 апреля 2021 года.





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