В Нацбанке рассказали, как коронавирус повлиял на валютный рынок РК

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова прокомментировала влияние коронавируса на мировую экономику в целом и экономику Казахстана в частности, передает Kazakhstan Today.

По информации Молдабековой, глобальное распространение нового вируса на сегодняшний день является основным вызовом для мировой экономики.

Финансовые рынки переживают не самые лучшие времена, экономический рост замедляется, прогнозы пересматриваются в сторону ухудшения. Для поддержки экономики ФРС Банк Канады и Центральный банк Австралии уже снизили ставки. Активное распространение вируса за пределами Китая вызвало глобальное ухудшение риск-аппетита инвесторов и частичный отток капитала из стран с развивающейся экономикой. Частично нервозность внешних рынков отразилась и на Казахстане ", - сказала она.

Зампред НБ РК отметила, что определенное давление на внутреннем валютном рынке было также вызвано ожиданием итогов оценки качества активов банковской системы

Вы знаете, что плавающий обменный курс является автоматическим стабилизатором от внешних шоков. С конца января цены на нефть упали с 60 до 50 долларов за баррель. Рубль подешевел за февраль на 4,5%, индонезийская рупия ослабла на 4,9%, национальные валюты Мексики, Турции, Бразилии, ЮАР "упали" порядка на 4% каждая. Центральные банки Индонезии и Бразилии сообщили о проведенных валютных интервенциях. Тенге ослаб за месяц не так сильно, всего на 0,6%. Это связано с тем, что февраль - месяц основных налоговых выплат и продажи экспортеров поддержали тенге. Однако после окончания налогового периода мы наблюдали ухудшение ситуации с коронавирусом, его быстрое распространение вне Китая. Усугубилась негативная динамика на мировых финансовых рынках: акции продолжили падение. Курс российского рубля заметно ослаб. Цена на нефть с 24 по 28 февраля упала с 57 до 50,5 доллара за баррель, или более чем на 11%. Все это привело к соответствующей реакции участников нашего валютного рынка и к резкому росту спроса на иностранную валюту. Для стабилизации ситуации на валютном рынке и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк в условиях низкой ликвидности валютного рынка и ограниченного предложения был вынужден провести валютные интервенции в последние дни февраля", - разъяснила Молдабекова.

По ее информации, за месяц Нацбанк продал $94,8 млн.

Интервенции проводились на биржевом рынке из золотовалютных активов Национального банка и не препятствовали формированию общей динамики обменного курса. При этом мы подчеркиваем, что Национальный банк продолжает постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в рамках плавающего обменного курса готов предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных и спекулятивных колебаний национальной валюты", - подчеркнула она.

Кроме того, в феврале потребность в трансфертах из Нацфонда в бюджет составила 263 млрд тенге. В этой связи для обеспечения гарантированного трансферта была осуществлена продажа $462,5 млн (175 млрд тенге). Весь объем был реализован на бирже в течение месяца.

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