Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - 30 стипендиатов программы "Болашак" готовы к выезду в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По словам министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, на сегодняшний день по программе "Болашак" обучаются 857 казахстанцев, из них в странах, которые входят в первую категорию с неблагополучной ситуацией по коронавирусу - 19 (КНР - 9, Южная Корея - 3, Италия - 7).

Многие зарубежные высшие учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, в связи с этим определенная часть студентов возвращается домой. Также мы решили не отправлять студентов на обучение по академической мобильности. Студенты должны были выехать на один семестр для обучения за рубежом. В связи с текущей обстановкой мы приняли решение временно приостановить программу", - сообщил глава министерства образования и науки РК.

Стоит отметить, что многие зарубежные учебные заведения переходят на дистанционное обучение и студенты по желанию в плановом режиме возвращаются домой. На сегодняшний день 30 стипендиатов программы "Болашак" готовы к выезду в Казахстан в марте 2020 года в связи с завершением языковых курсов, академического обучения и стажировки (Великобритания - 10, США - 10, Япония - 3, Литва - 7).

Напомним, с 16 марта студентов в Казахстане переводят на дистанционное обучение, а школьников отправляют на ранние каникулы.

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