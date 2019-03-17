C 2020 года для стипендиатов программы "Болашак" будут повышены требования к знанию английского языка

Астана. 16 марта. Kazakhstan Today - В АО "Центр международных программ" (ЦМП) рассказали о реализации плана развития международной стипендии "Болашак" на 2018-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

В своем ответе на запрос Kazakhstan Today в ЦМП назвали пять самых значимых преобразований по совершенствованию стипендии "Болашак", проведенных в течение 2018 года в соответствии с Планом развития международной стипендии.

Проведена комплексная работа. Во-первых, для категории "самостоятельно поступивших" снижено требование к среднему баллу диплома с GPA 3.3 до GPA 3.0 баллов. Во-вторых, введен механизм контроля освоения языка на этапе прохождения языковых курсов. В этих целях предусмотрено проведение промежуточного контрольного тестирования на определение уровня знания иностранного языка после завершения первого этапа языковой подготовки на территории РК. Данный механизм стимулирует стипендиатов глубже изучать иностранный язык, а также способствует повышению эффективности языковых курсов", - сообщили в Центре международных программ.

Третье изменение введено в целях сокращения регионального дисбаланса в кадровом обеспечении.

Внедрен дифференцированный подход к трудовой отработке, в соответствии с которым срок трудовой отработки в регионах составляет три года, а в городах республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент) - пять лет. Кроме того, для выпускников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях образования в городах областного, районного значения и иных районах области, срок трудовой отработки сокращен до двух лет", - проинформировали в центре.

Кроме того, для создания благоприятных условий для талантливой молодежи, не имеющей залогового имущества, внедрена возможность предоставления гарантов вместо недвижимости в зависимости от суммы расходов на обучение. Это четвертое изменение.

Пятое изменение состоит в формирования Списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, рекомендуемых для обучения стипендиатами программы "Болашак".

Разработаны новые критерии формирования Списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, рекомендуемых для обучения стипендиатами программы "Болашак". Согласно новым подходам, Список формируется из топ-70 позиций мировых общеуниверситетских рейтингов, топ-20 позиций предметных рейтингов Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities и QS World Universities Rankings, а также топ-10 позиций национальных предметных рейтингов США, Германии, Великобритании, и Франции", - уточнили в ЦМП.

Также сообщается, что для дальнейшего повышения эффективности программы "Болашак" планируется поэтапное внедрение процедур онлайн тестирования на региональном уровне, а также повышение с 2020 года требований к знанию английского языка.

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