Филиал Челябинского университета в Костанае усилит подготовку кадров для экономики Казахстана

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года

Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения приказом от 29 августа 2025 года внес изменения в типовые правила приема в школы.





Зачисление производится на основании приказа руководителя организации образования. Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся.





При приеме обучающихся в организации образования руководители организаций образования заключают с родителями или иными законными представителями детей или обучающихся договор на оказание образовательных услуг", - говорится в тексте приказа.





Школы обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.





Прием документов от заявителей, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, осуществляется с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года.





Организации образования издают приказы о зачислении или отчислении обучающегося, а также проводят соответствующую сверку в рамках установленного порядка.





Прием обучающихся во вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального и основного среднего образования, осуществляется с учетом условий отсутствия переполненности класс-комплектов.





Прием обучающихся в десятые, одиннадцатые (двенадцатые) классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, осуществляется на основании личного заявления обучающегося, а также при наличии документов и документа государственного образца об основном среднем образовании.





Гимназии и лицеи формируют общеобразовательные классы для обеспечения получения обязательного объема знаний, определенных государственными общеобязательными стандартами образования РК.



