В акимате Алматы разъяснили формат работы образовательных учреждений

В ведомстве напомнили, что в Алматы 266 школ и 80 колледжей. С 16 марта в школах объявлены ранние каникулы, введен запрет экскурсий на период каникул для школьников. Студенты колледжей с 16 марта перейдут на дистанционное обучение.

Введен запрет на проведение образовательного процесса на объектах дополнительного образования до стабилизации эпидемиологической ситуации (дома школьников, музыкальные школы). При этом за детьми будут сохранены места, не будут произведены родительские оплаты за образование", - заверили в акимате.

Определены три категории сотрудников в образовательной сфере:

1) административно-управленческий персонал - это руководитель, заместители и технические работники - будут работать в обычном режиме;

3) сотрудники, изъявившие желание оформить оплачиваемый трудовой отпуск, - их желание будет удовлетворено полностью.

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