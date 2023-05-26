Казахстан обладает потенциалом дополнительно поставлять продукцию на рынок макрорегиона почти на 300 млрд долларов

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов продолжил серию встреч с представителями среднего бизнеса, на которых обсуждаются актуальные проблемные вопросы и меры господдержки, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов продолжил серию встреч с представителями среднего бизнеса, на которых обсуждаются актуальные проблемные вопросы и меры господдержки, сообщает пресс-служба главы правительства.





Во встрече 26 мая приняли участие предприниматели Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.





Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов доложил, что за счет внутренних резервов есть возможность нарастить производство в обрабатывающей промышленности на 46 млрд долларов. При этом Казахстан обладает потенциалом дополнительно поставлять продукцию на рынок макрорегиона почти на 300 млрд долларов.





Среди основных направлений, по которым есть возможность развития отечественного производства: нефтегазовое машиностроение, выпуск строительных материалов, продуктов питания и удобрений, производство стальной продукции, товаров алюминиевой и медной отраслей, переработка железной руды, хлопкового волокна, шерсти, кожи и т.д.





В качестве прямой меры государственного стимулирования в текущем году планируется финансирование проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 500 млрд тенге, в том числе по линии Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана.





Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс республики имеет положительную динамику развития. При этом государство продолжает работать над расширением доступности финансирования и открытием новых рынков сбыта произведенной продукции.





В части реформирования субсидирования с учетом предложений бизнес-сообщества разработан компромиссный вариант, предусматривающий точечные изменения, направленные на снижение коррупционных рисков, но с сохранением основных контуров действующей системы.





Кроме того, для повышения доступности субсидий сельхозпроизводителям в рамках внедрения Единой информсистемы запущены "листы ожидания", которые гарантируют удовлетворение поданных заявок в порядке очереди. В целом на субсидирование сельского хозяйства в текущем году будет направлено не менее 425 млрд тенге.





Посредством АО "Аграрная кредитная корпорация" для проведения весенне-полевых и уборочных работ в текущем году выделено 140 млрд тенге, из которых 70 млрд являются среднесрочными и возвращаются в следующем году до апреля месяца.





Что касается кредитования, будет продолжена программа форвардного закупа через АО "НК "Продкорпорация" более чем на 71 млрд тенге и выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала АО "КазАгроФинанс" для приобретения сельскохозяйственной и кормозаготовительной техники. Вместе с тем во всех регионах начнется реализация программы кредитования инвестпроектов АПК по опыту Северо-Казахстанской области. В текущем году по ней будет направлено 100 млрд тенге на строительство 65 молочно-товарных ферм. Кредиты планируется выдавать под 2,5% до 10 лет с максимальной суммой до 5 млрд тенге.





По части расширения рынков сбыта отечественной животноводческой продукции ведется работа по включению казахстанских предприятий в зарубежные реестры экспортеров. На сегодня 3 282 предприятия имеют право поставлять свою продукцию за рубеж.





Что касается растениеводческой продукции, то за последние два года в реестр главного таможенного управления Китая включено 901 казахстанское предприятие.





Участники встречи обсудили вопросы предоставления льготного финансирования, обеспечения стабильности субсидирования, модернизации и автоматизации производства, подключения к инженерной инфраструктуре, доступности земельных ресурсов, развития малых промышленных зон, повышения локализации, поддержки экспорта, борьбы с недобросовестной конкуренцией и ряд других.





Среди выступающих были руководители компаний "Енбек", "Тепличные технологии Казахстана", "СНН", "Turkey PVL", "Радуга", "Asyl Farms", "Адал-Агро", "Asyl Farms", "TEHNOPARK KZ" и др.





Руководители центральных государственных и местных исполнительных органов дали подробные комментарии по поднимаемым темам. В частности, в ходе встречи были определены пути решения нескольких проблемных вопросов, по остальным Премьер-Министр поручил уполномоченным ведомствам провести соответствующую проработку.





Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство будет активно поддерживать инициативы среднего бизнеса по созданию и расширению новых производств. Среди главных приоритетов здесь локализация, внедрение новых технологий, цифровая трансформация предприятий, создание конкурентоспособной продукции средних и верхних переделов, развитие современной инфраструктуры.





Для этого обеспечивается поддержка на всех этапах жизненного цикла производства - от сырьевой базы до продвижения готовой продукции на внутреннем и внешних рынках", - сказал премьер-министр.





Он добавил, что в текущем году по линии индустриализации планируется реализовать 170 проектов на сумму более 1 трлн тенге, по линии АПК - 300 проектов на 540 млрд тенге. Параллельно расширяется перечень налоговых и таможенных преференций, в том числе для экспортеров готовой продукции. На местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.





Алихан Смаилов указал, что немаловажным направлением является и повышение эффективности мер государственной поддержки.





Бизнес, получивший господдержку, должен расширять свое производство, обеспечивать рост выпуска несырьевой продукции. Приоритет здесь нужно отдавать насыщению внутреннего рынка. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект, что позволит внести вклад в дальнейшую диверсификацию экономики и создание постоянных рабочих мест", - сказал он.