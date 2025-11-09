Алматы и Китай укрепляют сотрудничество в сфере туризма и искусственного интеллекта

Фото: Акимат Алматы

Пекин. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочего визита в Пекин аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с представителями компании China Professionals-Workers International Travel Service Head Office (CPITS). В рамках встречи подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщили в акимате Алматы.





Документ предусматривает организацию и координацию туристических потоков из Китайской Народной Республики в Алматы в объеме до 50 тыс. туристов ежегодно. Соглашение направлено на развитие взаимного туризма, укрепление культурных связей и продвижение Алматы как одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии.





По предварительным оценкам, траты китайского туриста на проживание, питание, экскурсии и покупки составят в среднем около 1500 долларов США. Таким образом, ожидаемый экономический эффект от приема 50 тыс. туристов составит порядка 75 млн долларов США в год, что станет значительным вкладом в развитие городской экономики, сферы услуг и малого бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.





Компания CPITS, являющаяся одним из крупнейших туроператоров Китая, будет отвечать за продвижение туристических программ и формирование организованных групп для поездок в Алматы. Реализация соглашения начнется уже в ближайшем туристическом сезоне.





Также в рамках визита казахстанской делегации в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между управлением цифровизации Алматы, Astana Hub и AgiBot (Шанхай). Документ направлен на развитие Алматы как центра embodied AI в Центральной Азии





AgiBot развивает платформу "Embodiment + AI" и выпускает гуманоидных и сервисных роботов Yuanzheng, Lingxi и Genie. Среди инвесторов - Sequoia, Baidu Ventures, Tencent, BYD, TCL и LG Electronics.





Стороны договорились:





• создать в Алматы Robotech R&D лабораторию;





• запустить "фабрику данных" для обучения роботов на городских сценариях;





• реализовать пилотные проекты в логистике, промышленности, медицине и образовании;





• совместно развивать подготовку кадров в области ИИ и робототехники - от учебных программ до стажировок и обменов специалистами.



