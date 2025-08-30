29.08.2025, 12:55 49006
Алматы и провинция Цинхай будут сотрудничать в сфере туризма и культуры
Стороны подписали меморандум, закрепляющий договоренности о развитии летнего, событийного и экотуризма, создании и модернизации туристской инфраструктуры в горах
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы и провинция Цинхай заключили меморандум о развитии летнего, событийного и экотуризма, создании и модернизации туристской инфраструктуры в горах, обмене опытом и реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба городского акимата.
Соглашение также предусматривает установление дружественных связей между горными вершинами Шымбулак и Юйчжуфэн, продвижение туристских центров, развитие информационных сервисов и поддержку предпринимательства в отрасли", - говорится в информации.
Подписание меморандума стало ключевым событием торгово-экономического и культурно-туристического форума провинции Цинхай, прошедшего 27 августа в Алматы.
В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Алматы, представители Алматинской области, управления туризма города Алматы, а также деловые и культурные круги обеих стран.
В рамках форума участники ознакомились с экспозицией "Экологический центр провинции Цинхай" и проектом "Четыре базы", который охватывает развитие промышленной базы соленого озера мирового уровня, создание национального центра индустрии чистой энергии, формирование международного направления экотуризма и экспорт экологически чистой органической продукции.
Программа также включала посещение демонстрационной зоны зеленых вычислительных мощностей и знакомство с продукцией ведущих компаний региона", - отметили в акимате.
Цинхайские предприятия представили проекты в сферах химической промышленности, сельского хозяйства, экологии, фармацевтики и высоких технологий, выразив заинтересованность в совместных инвестициях с казахстанскими партнерами. Казахстанская сторона презентовала собственные инициативы.
По итогам деловой программы были подписаны соглашения между компаниями двух стран. Таким образом, меморандум открыл новые возможности для совместных инициатив, укрепления культурных связей и продвижения туристического потенциала Алматы и Цинхая.
29.08.2025, 16:13 40691
Нацбанк не исключает возможности повышения базовой ставки - Сулейменов
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана допускает возможность повышения базовой ставки на ближайших заседаниях, сообщил председатель ведомства Тимур Сулейменов.
При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы комитет (Комитет по денежно-кредитной политике - Прим. ред.) намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия, для того, чтобы вернуть инфляцию к траектории по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается", - сказал глава Нацбанка.
Он также отметил, что на 2025 год уточнен прогноз инфляции.
В 2025 году мы ожидаем инфляцию в диапазоне 11-12,5%. Прогнозы на последующие годы не изменились. В 2026 году рост цен составит 9,5-11,5%. В 2027 году инфляция будет снижаться до уровня 5,5-7,5%. При этом устойчивая компонента инфляции - то есть инфляция за вычетом регулируемых цен, ГСМ и других волатильных факторов - приблизится к цели в 5% уже к концу прогнозного горизонта, то есть к концу 2027 года", - проинформировал Сулейменов.
Он пояснил, что риски прогноза инфляции связаны с дальнейшим усилением давления со стороны внутреннего спроса, незаякорением инфляционных ожиданий, ускорением внешней инфляции. Кроме того, фактором неопределенности выступают темпы и период проведения реформы регулируемых цен, в частности, ГСМ, а также возможное косвенное влияние на инфляционные ожидания и устойчивую часть инфляции.
Напомним, Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
29.08.2025, 12:10 50806
Алибек Жамауов стал главой QazaqGaz
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов назначен председателем правления национальной компании QazaqGaz, сообщает пресс-служба "Самрук-Казыны".
Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет имени Сатпаева. Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating. Работал менеджером ТОО "Жамбыл Петролеум", исполнительным директором ТОО "Жамбыл Петролеум", заместителем генерального директора ТОО "PSA". Также занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Ранее был назначен вице-министр национальной экономики РК.
29.08.2025, 12:00 50731
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции", - пояснили в пресс-службе.
По данным банка, годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%.
Продолжился рост продовольственной и непродовольственной компонент, тогда как сервисная компонента впервые с начала года замедлилась. В результате вклад продовольственных товаров в годовую инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее оставался основным драйвером. Инфляция платных услуг замедлилась, в том числе за счет снижения темпов роста регулируемых цен", - сообщили в Нацбанке.
Также месячная инфляция замедлилась до 0,7%, однако, отметили в пресс-службе, складывается значительно выше среднегодовых значений.
Показатели устойчивой части инфляции также несколько замедлились - базовая и сезонно очищенная инфляция составили 0,8% . Несмотря на замедление, их значения остаются повышенными и указывают на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5-6,5%.
Прогноз пересмотрен ввиду складывающихся высоких текущих темпов экономического роста, высокой инвестиционной активности и устойчивого потребительского спроса. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 4-5%. В 2026 году рост будет обеспечиваться продолжением роста в нефтяном секторе и инвестиционной активностью. С 2027 года согласно текущему прогнозу темпы роста ВВП будут стремиться к равновесному уровню", - добавили в банке.
Напомним, в июле Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
29.08.2025, 10:51 54796
Рост цен на мясо прокомментировали в Минсельхозе Казахстана
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время в информационном поле отмечается обеспокоенность по поводу роста цен на говядину и возможного дефицита мяса на внутреннем рынке. Однако фактические данные за 7 месяцев 2025 года свидетельствуют о стабильности и положительной динамике в отрасли - за январь-июль в стране произведено 608,8 тыс. тонн мяса (+1,8%), в том числе 205,7 тыс. тонн говядины. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Оптовые цены на мясо КРС от производителей составляют 2400-3100 тенге/кг, розничные - 3000-3700 тенге/кг, в зависимости от региона. Рост цен обусловлен внутренними факторами: отменой субсидирования селекционно-племенной работы, повышением тарифов на энергоресурсы (электроэнергия +11,3%, газ +15,9%, вода - до +96%), удорожанием кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов, ростом заработных плат в АПК, а также влиянием посреднических звеньев в цепочке поставок", - пояснили в министерстве.
При этом, по данным ведомства, спрос на казахстанскую говядину на внешних рынках продолжает расти.
За январь-июнь экспорт составил 16,1 тыс. тонн (рост в 2,4 раза). Основные направления - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и ОАЭ, что подтверждает высокое качество и конкурентоспособность отечественной продукции", - сообщили в МСХ.
По информации министерства, на сегодняшний день загруженность откормочных площадок составляет 35-40%. С целью ее увеличения с 1 августа 2025 года внедрена программа льготного кредитования под 5% сроком на 12 месяцев. На эти цели выделено 50 млрд тенге. Программа предусматривает финансирование закупа молодняка, кормов, ГСМ и оборудования и позволит довести загрузку откормочных площадок до 60% и выше.
По состоянию на конец июля поголовье крупного рогатого скота составило 8,7 млн голов, в том числе 4,5 млн коров (+3,1%). Численность приплода увеличилась до 2,7 млн телят (+17,9%), что создает основу для дальнейшего роста объемов производства.
Текущая цена на говядину, даже с учетом роста, остается рентабельной для производителей. Государственная поддержка способствует росту предложения, а не его сокращению, и обеспечивает полное покрытие потребностей внутреннего рынка. Таким образом, ситуация в мясной отрасли остается управляемой и открывает новые перспективы для устойчивого развития и укрепления продовольственной безопасности страны", - отметили в МСХ.
Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопросы о причинах роста цен на мясо.
28.08.2025, 17:32 98386
Казахстанцы смогут погашать кредиты досрочно без уплаты неустоек
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 31 августа вступает в силу норма, согласно которой жители страны смогут погашать кредиты досрочно без уплаты неустоек, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию.
В целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг с 31 августа 2025 года вступает в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение будут применяться только к юридическим лицам. Физические лица смогут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Эта норма распространяется на все договоры, включая ранее заключенные. Однако обращаем внимание на то, что штрафы и неустойки, уплаченные до вступления изменений в силу, перерасчету или возврату не подлежат", - отметили в агентстве.
В пресс-служба подчеркнули, что досрочные платежи способствуют снижению долговой нагрузки, улучшению кредитной истории и укреплению финансовой устойчивости заемщиков.
Ранее сообщалось, что в Казахстане меняют правила выдачи онлайн-кредитов.
28.08.2025, 11:06 114901
Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3%
Рост в реальном секторе составил 8,3%, производство услуг выросло на 5,2%
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В первой половине 2025 года показатели экономического развития Казахстана заметно улучшились: по итогам 7 месяцев текущего года рост экономики достиг рекордного за последние годы показателя в 6,3%, сообщает пресс-служба правительства.
Рост в реальном секторе составил 8,3%, производство услуг выросло на 5,2%.
По основным драйверам цифры следующие: транспорт +22,5%, строительство +18,5%, торговля +8,6%, горнодобывающая промышленность +8,5%, сектор обработки +6,1%", - говорится в информации.
Общий объем инвестиций в основной капитал за 7 месяцев вырос на 16,1% и составил 9,9 трлн тенге.
Основная их доля приходится на такие отрасли, как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и социальное обслуживание населения.
Напомним, 26 августа правительство РК утвердило проект трехлетнего бюджета без привлечения целевых трансфертов из Нацфонда. Дефицит бюджета планируется на уровне 2,5% к ВВП с последующим понижением до 0,9% к 2028 году.
27.08.2025, 11:13 176601
Казахстан планирует разрабатывать урановые месторождения в Иордании
До конца 2026 года планируется создание СП
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и иорданская компания подпишут соглашение о разработке урановых месторождений на территории Иордании, рассказал председатель правления фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.
Группа компаний "Самрук-Казына" работает над совместной разработкой урановых месторождений. Сегодня "Казатомпром" и национальная урановая компания Jumco подпишут договор о совместной кооперации, рассказал глава фонда "Самрук-Казына". Согласно документу до конца 2026 года планируется создание совместного предприятия, в котором 70% будут принадлежать "Казатомпрому" и 30% - иорданской Jumco.
До 2026 года будут проводиться исследовательские работы на предмет извлекаемости и возможности обогащения урана", - сказал Жакупов.
Напомним, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану. 27 августа, главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.
26.08.2025, 16:06 200136
Более 20 видов продукции из кукурузы будут выпускать в Туркестанской области
Туркестан. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области ТОО "Казкрахмал" запустило комплексы по приему, сушке и хранению кукурузы. Ведется работа по вводу производственных мощностей, внедрению технологии безотходной переработки, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Запуск комплекса запланирован на 2025 год. На производстве где будет выпускаться более 20 видов продукции, включая крахмал, патоку, пищевую глюкозу, сироп мальтозы, кукурузное масло, глютен, отруби, зернистые комбикорма.
Отмечается, что в производстве будет применяться исключительно генетически немодифицированная кукуруза.
Общий объем инвестиций составит 35 млрд тенге. Продукция предприятия будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами - в странах Азии и Европы", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что реализация проекта позволит увеличить экспортный потенциал Казахстана и вывести инвестиционную привлекательность региона на новый уровень.
Напомним, Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года.
