ИИ как стратегия конкуренции: Жумагулов рассказал, как новая технология будет менять рынок и влиять на бизнес
Фото: Depositphotos
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" Айдос Жумагулов на встрече дискуссионного клуба Freedom AI Talk в Алматы, отвечая на вопрос журналиста Kazakhstan Today, рассказал, как искусственный интеллект работает в конкурентной среде и как своей скоростью будет менять рынок и влиять на бизнес, передает корреспондент агентства.
Кто движется быстрее - это те организации, которые ИИ используют как стратегию. А те, которые используют ее как хайп или дань моде или не дожимают до конца… потому что ИИ тоже разочаровывает. Ты вроде как-то пилишь-пилишь продукт, а он не такой, как ты его ожидал. И тебе надо делать разворот. А это еще полгода времени, энергии, денег, ресурсов, собственно. А вот если организация, как стратегия, готова идти и она понимает, что нет другого, нет возможности назад выйти и сказать, а теперь я как-то вот разочаровался и не дожму. Тогда это сложно, потому что ИИ сам по себе технология", - отметил Айдос Жумагулов.
Член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" сравнил ИИ со спортивной машиной.
Вы можете купить движок от Феррари или даже сам Феррари (...) Но если вы не умеете водить этим болидом или спорткаром, с большой вероятностью что вы его не заведете даже либо разобьете, да, условно. ИИ так же. Это такой спорткар, это такой движок, который должен имплементироваться в ту организацию, которая соответствует", - заявил он.
По словам спикера, если организация не готова к масштабным инвестициям - это будет другая история.
Поэтому мы как Freedom, я не могу говорить за организацию, все потребляют ИИ в той или иной части, но чтобы делать прорывные скачки - это компонент всех компонентов (...) Концептуально - это готовность самой инфраструктуры и самой организации, как стратегии инвестировать не только в ИИ, но и вообще во все, в людей, в процессы и как стратегию использовать, тогда, наверное, есть шанс того, что вы будете чуть-чуть впереди, а может быть, не чуть-чуть", - заявил Айдос Жумагулов.
При этом член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" отметил, что он поддерживает конкуренцию и считает, что в выигрыше будут те, кто использует самые последние разработки.
Правила пишут новые игроки, если придет какой-то новый финтех и разработает суперклассную языковую модель, это будет казахстанский "единорог"(...) или телеком какой-нибудь завтра возьмет банковскую лицензию и перепишет правила игры - нам всем будет тяжелее. Поэтому я не могу говорить, как будет меняться рынок, но готовность как стратегия - это важная часть", - добавил спикер.
Напомним, первая встреча дискуссионного клуба Freedom AI Talk состоялась в городе Алматы. Пресс-мероприятие нового формата было посвящено самым актуальным трендам на стыке финансов и искусственного интеллекта.