К 2040 году потребность в складских площадях в Евразийском регионе превысит 120 млн квадратных метров - ЕАБР
Долгосрочный прогноз указывает на почти двукратное увеличение спроса, заявили в банке
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К 2040 году потребность в современных складских площадях в регионе почти удвоится и превысит 120 млн квадратных метров, сообщает Евразийский банк развития.
Долгосрочный прогноз указывает на почти двукратное увеличение спроса на складские помещения в Евразийском регионе к 2040 году - с 58 млн квадратных метров в начале 2025 года до 101-123 млн квадратных метров. Это соответствует среднегодовому приросту 4-5%, существенно опережающему рост экономики, что отражает эффект структурных сдвигов и догоняющего развития логистики", - сообщается в исследовании банка.
По мнению аналитиков банка, бурный рост электронной коммерции является вторым мощным драйвером.
Доля онлайн-торговли в розничном товарообороте достигнет 20-25% в ключевых экономиках региона к 2040 году. Это стимулирует инвестиции в специализированные фулфилмент-центры, сети городских складов "последней мили" и массовую автоматизацию логистических процессов. Одновременно крупные ретейлеры сокращают собственные складские площади и передают логистику на аутсорсинг: спрос на услуги 3PL-провайдеров стремительно растет, особенно в сегментах e-commerce и товаров повседневного спроса", - заявили банке.
С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
11.12.2025, 18:09 95421
Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан
Фото: Depositphotos
Урумчи. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Душаньцзыская нефтехимическая компания, являющаяся региональным филиалом CNPC в Синьцзяне, впервые поставила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина, сообщает "Синьхуа".
Душаньцзыская нефтехимическая компания при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), расположенная в городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района, отправила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина на 17 автомобилях-цистернах, что стало первым случаем экспорта китайскими нефтеперерабатывающими предприятиями авиакеросина в Казахстан", - пишет издание.
Кроме того, отмечается, что это была первая поставка авиационного керосина общим весом в тысячу тонн, являющаяся ключевым шагом в удовлетворении рыночного спроса Казахстана на данный вид топлива.
В филиале компании PetroChina International Co., Ltd в Казахстане, партнере экспортера, подчеркнули, что это новый результат энергетического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
Благодаря географической близости с Казахстаном Душаньцзыская нефтехимическая компания при CNPC будет продолжать сотрудничать с казахстанской стороной в импорте нефтегазовых ресурсов, а также экспорте обработанной нефти и продукции химической промышленности.
Ранее сообщалось, что с начала года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 35,4 млрд долларов США.
11.12.2025, 17:46 100371
Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-иранского бизнес-форума.
В своем выступлении президент остановился на секторах, которые призваны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. При этом первостепенное значение имеет наращивание транспортно-логистических связей.
Для нас важно развивать мультимодальные коридоры, соединяющие Центральную Азию с Персидским заливом, и особую роль в этом деле играет железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект. Оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты. Кроме того, это обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок", - подчеркнул Токаев.
Он также рассказал о планах строительства транспортно-логистического терминала в морском порту Шахид Раджаи, что откроет путь для прямой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. Вместе с тем есть заинтересованность в налаживании связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад и Анзали. Есть планы по установлению партнерских отношений с морскими портами Бендер-Аббас и Чабахар.
В своем выступлении президент предложил укреплять сотрудничество в аграрной сфере.
В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продаж зерна достиг 280 млн долларов. Мы оказываем поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство. На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера можно привести деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустить производство детского питания. Как известно, компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана. Она намерена открыть в нашей стране предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаю иранских предпринимателей к запуску совместных проектов и открытию современных производственных мощностей в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Особое внимание президент также уделил сохранению Каспийского моря и его экосистемы.
Для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах", - отметил президент Казахстана.
В свою очередь президент Ирана обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического партнерства.
Частный сектор двух сторон уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах", - сказал Масуд Пезешкиан.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что за последние десять месяцев объем торговли с Ираном вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом и продолжает расти. Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн.
11.12.2025, 15:58 114786
В Евразийском регионе взаимные инвестиции достигли рекордных $48,4 млрд
Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском регионе взаимные инвестиции достигли рекордного уровня - $48,4 млрд, сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития.
Несмотря на то, что в мире наблюдается спад прямых иностранных инвестиций, в Евразийском регионе инвестиционная активность нарастает - накопленные взаимные ПИИ достигли рекордных $48,4 млрд", - заявили в банке.
По мнению аналитиков, драйвером роста стал частный бизнес - его доля в инвестициях выросла до 72%. Совокупный объем ПИИ - $34,7 млрд.
Инвестиции смещаются от сырья к обрабатывающей промышленности. Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций - +42% к 2023 года, до $1,3 млрд", - уточнили в пресс-службе.
Как отметили в ЕАБР, 80% из них - это строительство, обрабатывающая промышленность и финансовый сектор, отметили в банке.
Более $48 млрд накопленных взаимных ПИИ - это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Особенно быстро растут взаимные инвестиции внутри Центральной Азии. За последние 5 лет среднегодовой темп прироста взаимных инвестиций в Центральной Азии составил 24,4%, что на порядок выше, чем по Евразийскому региону в целом. Драйверами роста стали успешно реализуемая в Казахстане стратегия по улучшению инвестиционного климата в стране и политика поощрения иностранных инвестиций в Узбекистане", - добавил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для справки:
11.12.2025, 15:55 111536
"КазТрансОйл" согласовал переориентацию потока нефти из системы КТК на другие маршруты
Фото: КазТрансОйл
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате переговоров с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД (Баку - Тбилиси - Джейхан) и перенаправление части объемов поставок на Китай, сообщили в компании "КазТрансОйл".
В результате увеличение объемов поставок нефти по экспортным направлениям в декабре 2025 года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, составляет:
- Атырау - Самара - на 232 тыс. тонн;
- Китай - на 72 тыс. тонн;
- порт Актау (в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан) - на 58 тыс. тонн.
Также сообщается, что в декабре текущего года компания дополнительно предоставит нефтедобывающим компаниям возможности по временному размещению нефти в резервуарном парке на ответственное хранение.
Это позволяет обеспечить гибкость графиков отгрузки, оптимизацию режимов перекачки и бесперебойность поставок по системе магистральных нефтепроводов", - пояснили в компании.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК. Вчера в Минэнерго заявили, что Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай. По данным ведомства, Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак на КТК.
11.12.2025, 15:03 120926
Токаев: Объем торговли с Ираном увеличился на 40% и продолжит расти
Президент пригласил иранский бизнес в крупные проекты
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние десять месяцев объем торговли с Ираном вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с совместным заявлением с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Иран является одним из важных партнеров Казахстана в торгово-экономической сфере. За последние десять месяцев объем торговли вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Мы нацелены на дальнейшее наращивание этого показателя, для этого имеются все необходимые возможности. Инвестиции являются залогом долгосрочного сотрудничества. Сегодня в Казахстане успешно действуют около 700 иранских компаний, преимущественно в таких отраслях, как промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство. В свою очередь деловое сообщество Казахстана также активно инвестирует в экономику Ирана, реализуя проекты в горнодобывающей промышленности, транспортно-логистической сфере и производстве продуктов питания", - рассказал Токаев и пригласил иранские компании к участию в крупных долгосрочных проектах.
Президент также подчеркнул важность развития транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран.
Мы рассматриваем Иран как "ворота" для выхода в страны Юго-Восточной Азии и на Африканский континент. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаимодействие", - подчеркнул президент Казахстана.
Глава государства полагает, что межрегиональные связи должны придать новый импульс сотрудничеству двух стран.
В настоящее время установлены партнерские отношения между рядом областей Казахстана и провинций Ирана. Мы приветствуем предложение иранских предпринимателей о создании совместной свободной экономической зоны на территории Мангистауской области. Уверен, что этот шаг позволит наладить производство готовой продукции из иранского сырья в Казахстане и обеспечить ее последующие поставки в страны региона", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем он обозначил сельское хозяйство как одну из важных сфер взаимодействия.
Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с Масудом Пезешкианом международной повестки.
Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций", - добавил президент Казахстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн.
11.12.2025, 14:13 124361
Атаки беспилотников на КТК: Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти
Фото: admnvrsk.ru
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил в кулуарах Акорды министр энергетики Ерлан Аккенженов.
На сегодняшний день потери составляют 480 тысяч тонн", - заявил министр.
Также глава Минэнерго заверил, что планы по добыче нефти по итогам года будут выполнены.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК. Вчера в Минэнерго заявили, что Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай.
11.12.2025, 12:55 133571
Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что страна готова поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.
Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия", - заявил глава государства.
По информации пресс-службы, с начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций.
Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматы и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области. В свою очередь казахстанский бизнес также реализует ряд проектов на иранском рынке", - говорится в сообщении.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран.
Уточняется, что за 10 месяцев 2025 года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.
На переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.
Отдельное внимание главы государств уделили активизации культурно-гуманитарных связей.
В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается вопрос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину исторических связей двух народов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что отношения между странами имеют глубокие корни.
11.12.2025, 11:54 141576
Китайская компания выразила интерес к инвестированию в модернизацию энергосистемы Казахстана
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров и заместитель председателя правления нацкомпании Kazakh Invest Мадияр Султанбек провели встречу с генеральным директором Zhongyoung Power (Yunxi) Group Co., Ltd. Ли Цзяньцзянем. В ходе переговоров компания выразила интерес к участию в модернизации электроэнергетической инфраструктуры Казахстана в качестве инвестора, сообщили в МИД РК.
Китайская сторона выразила заинтересованность в участии в национальном проекте "Модернизация энергетического и коммунального секторов", в рамках которого определен широкий перечень объектов, требующих ремонта, обновления и модернизации.
Ли Цзяньцзян подчеркнул, что Zhongyoung Power готова рассматривать инвестиционный формат входа, включая механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и возврат инвестиций через тарифную модель, что соответствует международной практике финансирования инфраструктурных проектов. Он также отметил, что при реализации проектов компания будет использовать продукцию, произведенную в Казахстане, включая трансформаторы и иное оборудование местных предприятий.
Стороны обсудили возможность привлечения компании к модернизации подстанций, замене устаревшего оборудования, строительству новых трансформаторных мощностей и внедрению современных решений для сетей среднего и высокого напряжения.
В ходе встречи Куантыров отметил, что модернизация энергосектора является стратегическим приоритетом Казахстана и требует привлечения надежных технологических партнеров с международным опытом.
Он подчеркнул, что формат ГЧП и тарифных механизмов может рассматриваться в рамках существующего законодательства при условии соответствия отраслевым требованиям. Вместе с этим замглавы МИД предложил компании локализовать производства части оборудования в Казахстане, отметив потенциал для кооперации с местными предприятиями при реализации долгосрочных проектов в энергетике.
Со своей стороны Султанбек ознакомил партнеров с инструментами государственной поддержки и рассказал о возможностях участия в национальных и региональных программах модернизации сетей. Он подчеркнул, что Казахстан готов рассматривать предложения, направленные на повышение надежности электроснабжения, энергоэффективности и внедрение современных технологий.
Стороны договорились продолжить предметную проработку возможных форм сотрудничества, включая оценку локализации производств и технических параметров проектов. В рамках дальнейшей работы для китайской делегации также была организована отдельная встреча с Министерством энергетики Республики Казахстан для обсуждения отраслевых требований, инфраструктурных потребностей и потенциальных направлений взаимодействия в энергетическом секторе.
Zhongyoung Power - одна из трех крупнейших компаний Китая в области производства силовых трансформаторов и комплексных решений для энергетики. Она имеет значительный опыт реновации и модернизации энергообъектов в странах Восточной Европы, включая обновление подстанций, трансформаторных мощностей и систем распределения электроэнергии. Компания реализует проекты полного цикла - от производства оборудования до EPC-контрактов и долгосрочной эксплуатации.
