Как странам избежать "ловушки среднего дохода": эксперты ЕАБР подвели итоги глобального исследования
Россия и Казахстан находятся вблизи границы между группами среднего и высокого дохода, поэтому для них особенно актуальны выводы исследования
Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - "Ловушка среднего дохода" - это ситуация, когда экономика страны застревает на среднем уровне дохода и не может прорваться вперед. Евразийский банк развития проанализировал данные по 132 странам за более чем полвека, чтобы выяснить, почему одни экономики смогли прорваться к высоким доходам, а другие остались позади.
Ловушка среднего дохода" - это ситуация, когда экономика страны замедляется, достигнув среднего уровня дохода, и долго не может выйти на высокий уровень. Причина - стимулирующий эффект индустриализации исчерпывается, а новые источники роста появляются слишком медленно. Страны, находящиеся в "ловушке", отстают от более динамичных экономик и характеризуются наличием одновременно высокоразвитых и отстающих отраслей. Такая структура экономики мешает принять эффективные меры в целях дальнейшего развития.
В материале обсуждается влияние различий в определениях "ловушки" на оценки развития экономик. Авторы приходят к выводу, что различия в определениях мешают делать выводы относительно пребывания в "ловушке" конкретных экономик. В то же время, отсутствие общепринятого понятия "ловушки" не препятствует обсуждению факторов, способствующих переходу из одной доходной группы в другую. Перейти в группу с высокими доходами и избежать долгосрочной стагнации помогает формирование благоприятных условий в таких областях, как макроэкономика, инновационная и институциональная среда, а также демография.
Понятие "ловушки среднего дохода" актуально для стран-участниц ЕАБР. Две наиболее крупные экономики региона, Россия и Казахстан, находятся вблизи границы между группами стран со средними и высокими доходами. Для этих стран полезно понимание того, какие меры политики обеспечивают долгосрочный рост экономики, чтобы закрепиться в группе с высокими доходами. Другим странам региона выявленные в исследовании факторы помогут избежать "ловушки среднего дохода" в будущем", - рассказали эксперты.
Авторы исследования демонстрируют, что определения, представленные в экономической литературе, можно отнести к одному из трех основных подходов: качественному, абсолютному количественному и относительному количественному. Качественный подход определяет "ловушку" в общих чертах, без использования количественных критериев. Абсолютный количественный подход определяет "ловушку" как неспособность страны преодолеть определенный порог дохода на душу населения. В рамках относительного количественного подхода "ловушка" определяется как неспособность страны подняться выше определенного уровня дохода на душу населения относительно развитых стран. Качественный подход фокусируется на реальных проблемах развития, с которыми сталкиваются страны, позволяя избежать излишних технических сложностей, но слишком зависит от субъективных экспертных оценок. Количественные подходы более объективны, однако зависят от выбора численных параметров определения. Кроме того, абсолютные и относительные количественные определения приводят к разным выводам относительно частоты попадания стран в "ловушку".
Исследование демонстрирует, что различия между определениями "ловушки" не позволяют делать однозначных заключений о пребывании в ней конкретных экономик. Страна может быть в "ловушке" или не быть в ней в зависимости от определения. Одновременно эконометрический анализ на данных 132 стран за период с 1960 по 2020 год показывает, что статистическая значимость факторов, влияющих на вероятность перехода между доходными группами, слабо зависит от выбранного определения. Такая независимость позволяет обсуждать, что страны могут делать, чтобы не попасть в "ловушку", даже в отсутствие общепризнанного определения данного понятия.
На вероятность перехода в группу с более высокими доходами влияет широкий набор социальных и экономических факторов. Среди них: создание благоприятных макроэкономических условий, включающих устойчиво низкую инфляцию; повышение инвестиционной привлекательности; привлечение внутренних и иностранных инвестиций; поддержание государственного долга на умеренных уровнях; развитие инновационного потенциала и человеческого капитала через образование; повышение качества общественных институтов; поддержка стабильной демографической динамики.
Аналитики ЕАБР заключают, что "ловушка среднего дохода" остается концепцией, полезной в ходе обсуждения вызовов экономического развития. В рамках этого обсуждения могут делаться выводы, имеющие применение в области экономической и социальной политики. Между тем эксперты должны с осторожностью относиться к присвоению экономикам ярлыка "попавших в ловушку".
Краткие выводы доклада:
• Единого определения "ловушки" нет: в зависимости от методики одна и та же страна может считаться как "застрявшей", так и успешной. Это мешает объективной диагностике.
• С 2000 года 27 из 92 стран со средним доходом смогли перейти в группу с высоким уровнем дохода. Это доказывает, что "ловушка" - не приговор.
• Главные факторы успеха - качественные институты, инвестиции в инновации, стабильная макроэкономика и развитие человеческого капитала.
Подробнее с содержанием рабочего документа можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".