29.09.2025, 16:37 34326
Какие лекарства и медуслуги освободят от НДС
От налога будут освобождены медуслуги и медикаменты в рамках ГОБМП и ОСМС
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана подготовило проект постановления об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость на территории Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, от НДС будут освобождены лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.
Кроме того, без учета НДС будут оказываться услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуг по лечению редких и социально значимых заболеваний.
Данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организации и расширить возможности для пациентов", - пояснили разработчики документа.
Кому можно применять упрощенку с 2026 года.
новости по теме
29.09.2025, 15:42 36541
Казахстан и Италия договорились об увеличении взаимной торговли
В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Италия договорились об увеличении объемов взаимной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с президентом Италии Серджо Маттареллой с совместным заявлением для представителей СМИ.
В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов. За 8 месяцев этого года данный показатель составил 11,3 млрд долларов. Италия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашей страны. У нас успешно работают около 250 итальянских компаний. С 2005 года Италия инвестировала в экономику Казахстана более 7,6 млрд долларов. Наши отношения в этой сфере развиваются весьма плодотворно, - отметил Токаев.
Он также сообщил, что с президентом Италии была достигнута договоренность об увеличении объемов взаимной торговли.
Поставлена важная задача - активизировать деловые контакты в целях расширения номенклатуры товаров. Кроме того, мы приступили к рассмотрению новых инвестиционных проектов, отвечающих нашим взаимным интересам. Особое внимание было уделено отраслям энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Считаем, что межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна сосредоточить свою работу на этой деятельности. Мы также обсудили вопросы укрепления связей в транспортно-логистической отрасли, в том числе расширение потенциала международных транспортных маршрутов, включая Транскаспийский коридор. Были рассмотрены возможности взаимодействия в секторах логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Отметив значимость широкого внедрения цифровых технологий в экономику, собеседники обсудили возможности обмена опытом по использованию искусственного интеллекта и больших баз данных.
Мы договорились рассмотреть перспективы реализации инновационных проектов в сферах финансов и туризма. В целом мы готовы создать благоприятные условия для итальянских компаний, желающих работать на нашем рынке", - заявил президент.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено углублению культурно-гуманитарных связей.
В следующем году в Италии планируется проведение выставки "Көшпенділер алтыны". В старейшем театре Сан-Карло в Неаполе будет поставлена опера "Абай". В этом году в Риме будет установлен памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы", - поделился президент.
Еще одной важной темой на переговорах стала сфера образования. В настоящее время более 4 тысяч казахстанских студентов обучаются в ведущих вузах Италии.
В этом году на базе Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке. Уверен, что это учебное заведение предоставит нашей молодежи возможность получить качественное образование", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи с президентом Италии также были рассмотрены вопросы глобальной повестки.
Мы с президентом Маттареллой выразили обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов в нынешний сложный период. Наши страны считают, что все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Казахстан и Италия заинтересованы в налаживании международного сотрудничества. Неизменно поддерживая взаимные инициативы, мы готовы активно участвовать в укреплении глобального мира и стабильности", - заявил президент.
По итогам переговоров президенты обменялись госнаградами. Президент Касым-Жомарт Токаев за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Италией наградил Серджо Маттареллу орденом "Достық" I степени.
В свою очередь Серджо Маттарелла вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую награду Италии - орден "За заслуги перед Итальянской Республикой"
Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией (...) Эта награда, которую я имею честь вам вручить, отражает признание ваших заслуг перед нашей республикой", - сказал президент Италии.
29.09.2025, 12:02 45711
Казахстан экспортировал 777 тысяч тонн зерна нового урожая
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем перевозок зерна нового урожая с 1 по 25 сентября текущего года составил 1 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (878 тыс. тонн), сообщает Министерство сельского хозяйства РК со ссылкой на данные КТЖ.
Из общего объема перевозок 258 тыс. тонн зерна направлено на внутренние нужды (в 2024 году - 155 тыс. тонн), а 777 тыс. тонн отправлено на экспорт (в прошлом году - 723 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.
Наблюдается положительная динамика экспорта зерна в сопредельные страны:
- в Узбекистан - рост на 31% (с 250 тыс. тонн до 327 тыс. тонн);
- Таджикистан - на 15% (с 116 тыс. тонн до 133 тыс. тонн);
- Кыргызстан - на 42% (с 6 тыс. тонн до 25 тыс. тонн);
- Азербайджан - в 2 раза, до 12 тыс. тонн.
Рост объемов экспорта отражает высокую урожайность, устойчивый спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и эффективность логистической инфраструктуры, обеспечиваемой в том числе железнодорожным транспортом", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намолочено 2,4 млн тонн зерна.
27.09.2025, 18:50 153646
Тарифная квота на авиатопливо и навигационные пломбы: совет ЕЭК одобрил ключевые инициативы Казахстана
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии на онлайн-заседании поддержал ряд ключевых инициатив Казахстана, сообщает primeminister.kz.
В частности, участники заседания одобрили установление тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на авиационное, дизельное топливо и бензин.
Сейчас при импорте топлива из третьих стран в ЕАЭС действует ставка 5%. При этом на внутреннем рынке Казахстана сохраняется нехватка авиатоплива: в 2025 году потребность в авиакеросине составляет 1,2 млн тонн, тогда как собственное производство покрывает объем лишь частично, оставляя дополнительную потребность на уровне 233 тыс. тонн. При этом в Казахстане активно реализуется программа по увеличению транзитных воздушных грузоперевозок. Параллельно реализуются проекты расширения мощностей НПЗ, которые в 2026-2030 годах позволят довести производство авиатоплива до 1,4 млн тонн", - говорится в сообщении.
Также совет ЕЭК одобрил запуск с 1 февраля 2026 года пилотного проекта по применению навигационных пломб при перевозке отдельных видов лесоматериалов в рамках ЕАЭС.
Теперь застарелый вопрос необходимости регистрации автомашин при перевозке лесоматериалов из Беларуси и России в Казахстан и Кыргызстан будет решен с помощью навигационных пломб, навешиваемых на перевозимые грузы. Это значительно упрощает порядок перевозки и контроля за отслеживанием перевозок отдельных видов лесоматериалов, перевозимых в Казахстан для переработки. Навигационные пломбы будут использоваться при перевозке древесины бондарной, шпал для железнодорожных и трамвайных путей и ряда других материалов", - сообщает пресс-служба кабмина.
Продлена возможность применения серийных сертификатов для подтверждения страны происхождения товаров, вывозимых из Казахстана в государства ЕАЭС. Это решение позволяет предпринимателям оформлять один сертификат сроком на полгода вместо подтверждения страны происхождения при каждой поставке. Такой порядок снижает административную нагрузку на бизнес и упрощает торговые операции между странами-участницами экономического союза.
Кроме того, Казахстан сможет выпускать в обращение транспортные средства без кнопок устройств (систем) вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2030 года, а также выпуск в обращение автомобилей, ввозимых официальными дилерами в соответствии с национальным законодательством до 31 декабря 2028 года.
Также рассмотрен ряд вопросов, связанных с регулированием внешней торговли, техническим регулированием, применением СФС мер и функционированием ЕАЭС.
27.09.2025, 14:35 167756
Кому можно применять упрощенку с 2026 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В запретительный список ОКЭД попало 795 видов деятельности, в разрешительный - 316, сообщает Uchet.kz.
Всего в списке 1111 видов деятельности, из них упрощенному налогообложению с 2026 года подлежат лишь 316.
Скачать запретительный список для упрощенки можно здесь.
Скачать разрешительный список для упрощенки можно здесь.
Проект запретительного списка для упрощенки содержит слишком широкий перечень ограничений по видам деятельности, что фактически лишает малый и средний бизнес возможности работать в упрощенном режиме. Мы будем добиваться пересмотра и существенного сокращения запретительного списка, чтобы сохранить доступность упрощенки для большинства предпринимателей и не создавать искусственных барьеров для ведения бизнеса", - подчеркнули авторы материала.
Напомним, проект Министерства национальной экономики РК опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября 2025 года.
Напомним, 18 июля президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс, в котором увеличен НДС и вводятся прогрессивные ставки ИПН.
В НПП "Атамекен" считают, что изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство.
27.09.2025, 10:52 187776
Российские таможенники назвали причину пробок на границе с Казахстаном
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Федеральной таможенной службе России назвали причину очередей на границе с Казахстаном.
По информации ФТС, приграничный Уральск посетил начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Агепсим Ашкалов. Совместно с заместителем руководителя департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области Талгатом Горяевым они провели проверку в приграничной зоне со стороны Республики Казахстан и пообщались с водителями.
В ходе рабочей поездки было отмечено скопление транспортных средств вдоль трасс и на парковках вблизи границы. В беседе с водителями представители ведомств выяснили, что перевозчики находятся в ожидании команды от своих работодателей для въезда на территорию Российской Федерации. Представители таможенных служб России и Казахстана подтверждают, что таможенные органы обеих стран не создают препятствий при перемещении товаров - граница открыта для добросовестного бизнеса. Как и сообщалось ранее, скопление транспортных средств вблизи границы возникает из-за действий недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которые не дают перевозчикам команду следовать через границу. Этот факт подтверждает попытки недобросовестного бизнеса выждать время в надежде на ослабление контроля", - рассказали в ФТС.
Там напомнили, что в целях соблюдения законодательства при ввозе товаров требуется предъявить документы, подтверждающие декларирование, в том числе декларацию на товары, достоверно указать все необходимые сведения, предоставить подтверждающие документы и уплатить таможенные платежи.
Несоблюдение требований таможенного законодательства, включая недекларирование или недостоверное декларирование, может привести к административной или уголовной ответственности", - подчеркнули в таможенной службе.
Напомним, в июле на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев. Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.
Ранее была опубликована пошаговая инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ.
26.09.2025, 17:27 241756
Металлургия, машиностроение и металлообработка: новая индустриальная зона начала работу в Алматинской области
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Конаев. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новая индустриальная зона "Казыбек бек" начала работу в Жамбылском районе Алматинской области на территории сельского округа Темиржол, сообщает пресс-служба акимата региона.
Площадь индустриальной зоны составляет 900 гектаров. Основными направлениями деятельности определены: металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение и выпуск промышленного оборудования, а также услуги по хранению грузов. Реализация проекта рассчитана на 2027-2029 годы", - заявили в акимате.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на церемонии открытия, отметил, что создание индустриальной зоны является значимым шагом для укрепления экономики региона и всей страны в целом.
Ранее сообщалось, что новая СЭЗ создается в области Жетысу.
26.09.2025, 15:09 248861
Первый поезд ЛРТ запустят в Астане в конце сентября
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 29-30 сентября в Астане состоится запуск первого легкорельсового транспорта.
29-го или 30-го числа запустим первый поезд между, например, станциями "Абу-Даби" и в направлении моста через Мангилик Ел. В дальнейшем будем каждый день увеличивать продолжительность работы, количество станций", - сообщил Касымбек.
Также он отметил, что все 18 поездов будут запущены в тестовом режиме в декабре-январе. Проектная стоимость проезда составит 200 тенге.
Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.
26.09.2025, 13:05 225806
Заявки от фермеров на получение льготных кредитов начнут принимать на месяц раньше
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Аграрная кредитная корпорация" объявила о начале приема заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже с 1 октября 2025 года.
Это решение позволяет запустить программу на месяц раньше прошлогоднего срока, что дает сельхозтоваропроизводителям дополнительное время и гибкость в подготовке к новому сезону. Заблаговременное финансирование позволяет аграриям эффективно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону. Уже осенью у фермеров появляется возможность приобрести горюче-смазочные материалы по благоприятным ценам, закупить удобрения, провести ремонт техники и сформировать необходимый запас семян. Доступ к ресурсам в этот период является ключевым фактором для успешного проведения посевной кампании", - заявили в корпорации.
Там напомнили, что механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.
В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.
Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.
Спрос на кредитные ресурсы в агросекторе остается стабильно высоким, и наша задача - не просто его удовлетворить, а предложить рынку гибкие и своевременные инструменты. Мы видим, что раннее финансирование востребовано, оно позволяет аграриям работать более планомерно и эффективно. Поэтому мы продолжим адаптировать наши продукты, исходя из реальных потребностей сельхозтоваропроизводителей", - отметил председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Алмат Аширбеков.
Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Для справки
В 2022 году на программу "Кең дала" было направлено 140 млрд тенге, в 2024 году эта сумма достигла 321,5 млрд тенге, в 2025 году сумма превысила 500 млрд тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.09.2025, 16:16Шарлапаев исключен из совета директоров фонда "Самрук-Казына" 29.09.2025, 09:4151326Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения РК 29.09.2025, 16:3349591Масштабную ротацию провели в Генпрокуратуре 29.09.2025, 10:0148676Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генпрокурора 29.09.2025, 17:1347836Токаев дал ряд поручений новому министру просвещения 25.09.2025, 13:57323726Деньги за воздух: как, покупая онлайн, не нарваться на мошенников 25.09.2025, 09:19319046В Алматы пройдет балет Игоря Моисеева "Танцы народов мира" 24.09.2025, 18:10309821Дело Перизат Кайрат: приговор оставили без изменений 25.09.2025, 20:11304551Праздник яблочного пирога отметят в Конаеве и Талгаре 25.09.2025, 15:17271156Новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау 08.09.2025, 12:01594256Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27524331Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28519651На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48515736Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38497451Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?