Казахстан экспортировал 5,8 млн тонн зерна нового урожая

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в январе 2026 года составила 12,2%, - Инфляция в Республике Казахстан в январе 2026 года составила 12,2%, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.





Согласно статданным, по итогам января цены на продовольственные товары за год выросли на 12,9%, платные услуги - на 12%, непродовольственные товары - на 11,7%.





При этом уточняется, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,4 процентного пункта), транспорт (1,1 процентного пункта), личный уход, социальная защита и прочие товары и услуги, одежда и обувь (1 процентный пункт).





Из продуктов питания больше всего подорожало мясо и птица (+23%) и мясные продукты (+19%), а также масла (+12%) и безалкогольные напитки (+16,8%). Цены на бензин в годовом выражении показали рост на 16,8%.



