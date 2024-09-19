Казахстан экспортировал в страны Центральной Азии 2,5 млн тонн зерна

В Китай экспорт зерна за восемь месяцев 2024 года составил 1,1 млн тонн

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За восемь месяцев отмечается активная динамика роста экспорта зерна в страны Центральной Азии - 2,5 млн тонн (1,8 млн тонн направлено в Узбекистан, 600 тыс. тонн - в Таджикистан, 100 тыс. тонн - в Туркменистан и Кыргызстан), заявил управляющий директор АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров на заседании оперативного штаба по осенним полевым работам в - За восемь месяцев отмечается активная динамика роста экспорта зерна в страны Центральной Азии - 2,5 млн тонн (1,8 млн тонн направлено в Узбекистан, 600 тыс. тонн - в Таджикистан, 100 тыс. тонн - в Туркменистан и Кыргызстан), заявил управляющий директор АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров на заседании оперативного штаба по осенним полевым работам в правительстве





За 12 дней сентября в страны Центральной Азии отгрузили 132 тыс. тонн - это в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2023 года. До конца месяца объем отгрузки зерна составит порядка 250 тыс. тонн", - отметил управляющий директор КТЖ.





По его словам, в Китай экспорт зерна за восемь месяцев 2024 года составил 1,1 млн тонн. Основной объем вывозится в контейнерах - 666,4 тыс. тонн. В текущем году в два раза, до 229 тыс. тонн, вырос объем перевозок в крытых вагонах, где зерно упаковано в мешки. Практически на уровне прошлого года остался объем перевозок в зерновозах - 247,5 тыс. тонн (96% к прошлому году).





На 70% выросли поставки продуктов перемола зерна в Китай - 494,1 тыс. тонн за 8 месяцев 2024 года (290,3 тыс. тонн в 2023-м). Перевозка осуществляется в основном в контейнерах.





КТЖ ожидает массовые отгрузки зерна с 20 сентября, на эти цели в стране готовы порядка 12 тысяч зерновозов. Как отметил Урынбасаров, из общего числа вагонов около 6 тыс. готовы обеспечить транспортировку зерна на экспорт в направлении портов Черного и Балтийского морей.





По состоянию на 16 сентября в Казахстане убрано 7,4 тыс. га площадей (44%), средняя урожайность составляет 14,6 центнеров с га, намолочено 10,8 млн тонн зерна. На элеваторы поступило 1,5 млн тонн зерна.





В ходе заседания председатель правления АО НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев проинформировал о том, что за август-сентябрь планировалось вывезти 1,5 млн тонн зерна прошлого урожая с элеваторов для приемки нового, из них отправлено 736 тыс. тонн. Собственные запасы Продкорпорации составляют более 300 тыс. тонн, объемы частных владельцев - более 734 тыс. тонн.