Казахстан к 2029 году намерен привлечь $150 млрд инвестиций

Рассказать друзьям

Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Розничные цены на мясо и мясопродукты в Казахстане по итогам сентября текущего года выросли на 2,7% за месяц и на 19,1% в годовом выражении, сообщает - Розничные цены на мясо и мясопродукты в Казахстане по итогам сентября текущего года выросли на 2,7% за месяц и на 19,1% в годовом выражении, сообщает energyprom.kz





Мясо и птица подорожали за месяц на 3%, в том числе говядина - на 3,6%, конина - на 2,9%, свинина и баранина - на 2,5%, мясо птицы - на 1,8%. Колбасы выросли в цене в среднем на 1,5%, среди них вареная колбаса - на 1,6%, полукопченая - на 1,1%. Цены на изделия из мяса увеличились на 2,7%.





В годовом выражении мясо и птица подорожали на 20,9%, в том числе говядина - на 28,4%, конина - на 13,5%, свинина - на 9,8%, баранина - на 25,9%, мясо птицы - на 9,1%. Колбасы выросли в цене на 9,5%, из них вареная - на 10,2%, полукопченая - на 8,8%. Изделия из мяса подорожали на 21,2%.





В региональном разрезе в сентябре месячный рост цен на мясо и мясопродукты наблюдался во всех регионах РК. Наибольшее удорожание было отмечено в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Северо-Казахстанской (на 4,2%) и Актюбинской (на 4%) областях, наименьшее - в Туркестанской области (на 1,4%).





В годовой динамике наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Шымкенте (на 29,4%), а также в Улытауской (на 27,8%) и Западно-Казахстанской (на 24,9%) областях. Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматы (на 11,6%), а также в Костанайской и Павлодарской областях (на 14,4% в каждом из регионов).





За январь-сентябрь текущего года в РК было произведено 57,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.





Наибольшую долю в производстве мяса традиционно заняли говядина и телятина: 30,3 тыс. тонн, против 36,2 тыс. тонн годом ранее. Годовое сокращение производства при этом составило заметные 16,3%. Существенная доля пришлась и на свинину: 21,9 тыс. тонн - на 12,9% больше, чем за первые девять месяцев 2024 года.





Помимо этого, за январь-сентябрь текущего года в Казахстане произвели 3,1 тыс. тонн конины, 1,8 тыс. тонн баранины и 12 тонн козлятины.





Что касается аппетита казахстанцев, во втором квартале текущего года граждане потребили в среднем 20,6 кг мяса и мясопродуктов на душу населения - на 1,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.





В разрезе видов мяса наибольшую долю в потреблении заняла говядина: 6,3 кг на человека. Далее следуют конина (1,5 кг), баранина (1,3 кг), мясо кур (1,3 кг) и свинина (815 г).





Из мясопродуктов во втором квартале текущего года один казахстанец в среднем потребил 1,9 кг мясного фарша, 1 кг полукопченой колбасы, 629 г сосисок и сарделек, 618 г вареной колбасы, 189 г говяжьей печени, 48 г мясных полуфабрикатов и 40 г сала.





В региональном разрезе больше всего мяса и мясопродуктов потребили жители Мангистауской области: 25,2 кг на человека за второй квартал текущего года - на 3,8% больше, чем годом ранее. Следом расположились Жетысуская (25,2 кг), Акмолинская (24,1 кг), Карагандинская (23,8 кг) и Костанайская (23,3 кг) области.





Меньше всего мяса и мясопродуктов во втором квартале 2025 года потребили жители Кызылординской области: 15 кг на человека, против 16,2 кг годом ранее. Весьма скромные показатели также были отмечены в Шымкенте и Туркестанской области: 15,1 и 15,6 кг соответственно.



