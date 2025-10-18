Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц

Рассказать друзьям

Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве приняли решение ввести - В правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.





Также с 16 октября приостановлено повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца I квартала 2026 года.





Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов обеспечить контроль, а также принять меры по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка ГСМ.





Что касается сдерживания роста тарифов, оно будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий.





При этом все запланированные ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки", - подчеркивается в сообщении.





Для недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары будет активизирована работа стабилизационных фондов путем двукратного увеличения объемов финансирования отечественных сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь, приведет к удешевлению продукции, относящейся к категории СЗПТ.





В целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством", - заявили в кабмине.





Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:





отмену налоговых проверок;

отмену камерального контроля;

отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;

отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.





Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.





Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.





Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок. Это позволит обеспечить поэтапное введение нового Налогового кодекса и упростить налоговое администрирование для налогоплательщиков", - сообщили в правительстве.





На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге.





Кроме того, возобновляется востребованная программа "Әскери баспана", которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее семи тысячам семей военнослужащих ежегодно.





Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года.





Также будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей.





Внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.





Холдингу "Байтерек" поручено в кратчайшие сроки внести предложения по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.



